Почина майката на гениалния математик Григорий Перелман, който отказа 1 млн. долара за хипотезата на Поанкаре

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Майката на световноизвестния математик Григорий Перелман е починала, съобщиха руските медии.

Ученият, който живееше с нея в апартамента им в Санкт Петербург в продължение на десет години, се е затворил вкъщи от седмици и скърби.

87-годишната Любов Лейбовна е напуснала този свят преди повече от месец. По-малката сестра на математика, Елена, долетя до Санкт Петербург от Швеция, за да уреди погребението и документите.

След смъртта на майка си, ученият на практика е спрял да излиза от дома си. Според съседи обаче той отдавна води затворен начин на живот – избягва социални контакти и се опитва дори да не се среща със съседите си в асансьора. Перелман излиза за хранителни стоки около веднъж на всеки шест седмици и отказва предложения за помощ.

Той се премести при майка си във Фрунзенския квартал на Санкт Петербург преди около десет години, за да се грижи за нея. За целта математикът продаде собствения си апартамент на площад „Николская", който наследи от баба си.

Майката на Перелман - Любов Лейбовна

Григорий Яковлевич Перелман е световноизвестен руски математик, прочут с това, че доказа хипотезата на Поанкаре и отказа всички престижни научни и парични награди за постижението си. Роден е на 13 юни 1966 г. в Ленинград (днес Санкт Петербург).

Основни научни постижения

• Хипотеза на Поанкаре. През 2002–2003 г. публикува серия от статии в платформата arXiv. С тях той доказва стогодишната хипотеза, свързана с топологията и формата на триизмерните пространства.

• Хипотеза за геометризацията на Търстън. Неговият метод чрез потока на Ричи доказва и тази по-обща топологична задача.

• Хипотеза за душата. През 1994 г. представя кратко и елегантно доказателство на тази задача в римановата геометрия.

Отказани награди и признания

Перелман се оттегля от професионалната математика през 2006 г. поради разочарование от етичните стандарти в научната общност. Той последователно отхвърля най-високите отличия в своята област:

• Награда на Европейското математическо общество (1996 г.). Отказва да я приеме още в началото на кариерата си.

• Филдсов медал (2006 г.). Не се явява на конгреса в Мадрид, за да получи отличието, често наричано „Нобелова награда за математика".

• Награда на хилядолетието (2010 г.). Отказва паричната премия от 1 милион долара, присъдена му от Математическия институт „Клей". Като мотив посочва несъгласието си с решението да не бъде признат равностойно приносът на американския математик Ричард Хамилтън.