Руски офицер от ВВС загина при атентат в Санкт Петербург

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският военнослужещ, който загина при взрив на автомобил в Санкт Петербург тази сутрин, е бил офицер от военновъздушните сили, предаде ДПА, като се позова на публикации в руски медии и Телеграм канали.

Образувано е наказателно дело за убийство.

Според санктпетербургския новинарски портал „Фонтанка.ру" (Fontanka.ru) мъжът е излязъл от жилището си, качил се е на автомобила си и е потеглил към провинцията. Взривното устройство може да е било детонирано от разстояние.

Руски медии отбелязват, че през август е имало сходен случай с руски военнослужещ, загинал при взрив на автомобил, който се е движел по същата магистрала.

От началото на войната срещу Украйна бяха извършени поредица убийства на руски военнослужещи на територията на Русия, отбелязва ДПА.

Москва обикновено определя тези случаи като терористични актове, ръководени от украинските разузнавателни служби, отбелязва ДПА.