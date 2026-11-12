ЕП осъди депортирането на украински деца и поиска незабавното им връщане от Русия

Европейският парламент осъди системното депортиране и принудително прехвърляне на украински деца в Русия и призова за незабавното им и безусловно връщане в Украйна. Евродепутатите настояват всички виновни за тези действия да бъдат подведени под отговорност, а връщането на децата да бъде задължителна част от всяко истинско мирно споразумение за прекратяване на войната, съобщиха от пресцентъра на европарламента.

Резолюцията беше приета с 536 гласа „за", 8 „против" и 37 „въздържал се". В нея Европейският парламент категорично осъжда незаконното осиновяване, насилствената русификация, индоктринирането и милитаризирането на украински деца от страна на Русия. Евродепутатите настояват тези практики да бъдат прекратени незабавно и подчертават, че Русия носи пълна отговорност за зачитането на правата на децата под свой контрол.

Според данните в резолюцията към септември 2026 г. са потвърдени най-малко 20 651 случая на депортирани или принудително преместени украински деца. Приблизително 1,6 милиона украински деца продължават да живеят под руска окупация. Към 28 октомври 2026 г. са върнати 2752 деца, които са били депортирани, насилствено транспортирани или изведени от окупираните от Русия територии.

Членовете на ЕП настояват Русия незабавно, безопасно и безусловно да върне всички депортирани и принудително преместени деца в неокупираната част на Украйна. Според тях това е задължение по международното право и не може да бъде използвано като инструмент за преговори или да се обвързва с териториални отстъпки, размяна на затворници или други политически споразумения.

Евродепутатите подчертават, че връщането на децата трябва да бъде основен приоритет във всички дипломатически инициативи и преговори за постигане на траен мир. Според тях мирно споразумение, което пренебрегва правата на украинските деца и търсенето на отговорност за нарушаването им, не може да бъде определено като истинско.

Парламентът призовава държавите членки на ЕС да засилят сътрудничеството си с Украйна, международните партньори и организациите, работещи по установяването на местонахождението на изчезналите деца. Целта е да се ускорят идентифицирането, документирането, проследяването и връщането им. Евродепутатите настояват и за разширяване на санкциите на ЕС срещу длъжностни лица и организации, за които е установено, че носят отговорност за депортирането на деца.

Европейският парламент потвърждава пълната си подкрепа за Международния наказателен съд (МНС), неговата независима работа и заповедите за арест срещу руския президент Владимир Путин и Мария Лвова-Белова, комисар по правата на децата към президента на Русия. Двете заповеди са за военното престъпление незаконно депортиране и прехвърляне на украински деца.

Евродепутатите подчертават, че отговорността не трябва да се ограничава само до висшето руско ръководство, а да обхване цялата верига от извършители и съучастници. Резолюцията подкрепя и тясното сътрудничество между Европол, Евроюст и украинския омбудсман за събиране на информация и установяване на местонахождението на незаконно прехвърлените деца.