Директорът на затвора в Панама подаде оставка заради смъртта на лишени от свобода

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Директорът на затворническата администрация в Панама Чанан Сингх подаде оставка, в момент, когато правозащитни организации обвиняват властите, че са допуснали смъртта на поне десет затворници през последните два месеца поради недостиг на храна и медицински грижи, предаде Франс прес.

Сингх беше назначен през юли след бягството на близо 200 затворници, което доведе до смяната на предшественика му и до затягане на режима в местата за лишаване от свобода. Повечето избягали впоследствие бяха заловени, пише БТА.

Според правителството той е посочил "лични причини" като мотив за напускането си.

Оставката беше подадена, след като неправителствени организации заявиха, че смъртта на най-малко десет затворници в различни затвори е пряка последица от предизвикан от властите глад и от липсата на навременна медицинска помощ.