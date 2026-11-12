Премиерът на Албания: Догодина няма да има среща на върха на НАТО в нашата страна

Лидерите на държавите членки на НАТО догодина няма да се съберат на среща на върха в Албания, съобщи премиерът на балканската страна Еди Рама, цитиран от ДПА.

Албания бе избрана за домакин на следващата среща на върха на НАТО, но все още не е постигнато съгласие кога да се състои форумът, заяви днес Рама пред журналисти в Дъблин. По думите му следващата среща на върха на алианса „със сигурност няма да е през 2027 г.".

Рама добави, че ако лидерите на страните членки на НАТО се споразумеят да насрочат следващата среща на върха за 2028 г., Албания ще бъде домакин на форума, пише БТА.

Срещите на върха на НАТО не следват редовен или фиксиран график, отбелязва ДПА. Тези събития обикновено се планират много по-рано, но при необходимост могат да бъдат свикани и в по-кратки срокове. След началото на руската инвазия в Украйна лидерите на страните от НАТО започнаха да се срещат ежегодно. За броени дни бяха организирани и две извънредни срещи на върха.