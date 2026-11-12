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Премиерът на Албания: Догодина няма да има среща на върха на НАТО в нашата страна

Диана Варникова

Редактор: Диана Варникова

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Еди Рама
Еди Рама Снимка: КАДЪР: Екс/@Medyanin50Tonu

Лидерите на държавите членки на НАТО догодина няма да се съберат на среща на върха в Албания, съобщи премиерът на балканската страна Еди Рама, цитиран от ДПА.

Албания бе избрана за домакин на следващата среща на върха на НАТО, но все още не е постигнато съгласие кога да се състои форумът, заяви днес Рама пред журналисти в Дъблин. По думите му следващата среща на върха на алианса „със сигурност няма да е през 2027 г.".

Рама добави, че ако лидерите на страните членки на НАТО се споразумеят да насрочат следващата среща на върха за 2028 г., Албания ще бъде домакин на форума, пише БТА.

Срещите на върха на НАТО не следват редовен или фиксиран график, отбелязва ДПА. Тези събития обикновено се планират много по-рано, но при необходимост могат да бъдат свикани и в по-кратки срокове. След началото на руската инвазия в Украйна лидерите на страните от НАТО започнаха да се срещат ежегодно. За броени дни бяха организирани и две извънредни срещи на върха.

Еди Рама

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