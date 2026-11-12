ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Несебър слага нови светофари по най-важната...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Сергей Рябков: Tвърде рано e да се говори за доверие между Москва и Киев

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

2032
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сергей Рябков СНИМКА: Х/@IranObserver0
Сергей Рябков СНИМКА: Х/@IranObserver0

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че е твърде рано да се каже, че доверието между Москва и Киев е било възстановено след преговорите в Абу Даби, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Не би било правилно сега да се говори за възстановяване на доверието между двете страни. Ние не поставяме въпроса по този начин“, отбеляза руският дипломат, цитиран от ТАСС.

Рябков обаче добави, че като се вземат предвид преговорите в Абу Даби, „при наличието на достатъчно политическа воля би било възможно да се изгради нещо функционално  и да се избегне неконтролируема ескалация“.

След края на двудневните преговори между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби, американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф пристигнаха в Москва днес за среща с Владимир Путин, съобщава БТА.

Те бяха посрещнати на московското летище Внуково от специалния представител на руския президент по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, а разговаряха и с дипломатическия съветник на Кремъл Юрий Ушаков.

Сергей Рябков СНИМКА: Х/@IranObserver0

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Тодор Тодоров: Изкуственият интелект ще помага на банките, но решенията остават за хората