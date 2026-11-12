Сергей Рябков: Tвърде рано e да се говори за доверие между Москва и Киев

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Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че е твърде рано да се каже, че доверието между Москва и Киев е било възстановено след преговорите в Абу Даби, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Не би било правилно сега да се говори за възстановяване на доверието между двете страни. Ние не поставяме въпроса по този начин“, отбеляза руският дипломат, цитиран от ТАСС.

Рябков обаче добави, че като се вземат предвид преговорите в Абу Даби, „при наличието на достатъчно политическа воля би било възможно да се изгради нещо функционално и да се избегне неконтролируема ескалация“.

След края на двудневните преговори между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби, американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф пристигнаха в Москва днес за среща с Владимир Путин, съобщава БТА.

Те бяха посрещнати на московското летище Внуково от специалния представител на руския президент по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, а разговаряха и с дипломатическия съветник на Кремъл Юрий Ушаков.