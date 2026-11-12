Иран постави седем условия за евентуални преговори със САЩ

Иран ще реши как да протекат евентуалните преговори със САЩ и какви теми да бъдат обсъждани едва след като Вашингтон изпълни седемте условия, поставени от Техеран. Това заяви ръководителят на организацията „Басидж" Хосейн Таеб, цитиран от БТА.

Той подчерта, че за Ислямската република водещо е изпълнението на исканията, независимо колко време ще отнеме това. По думите му първоначално американците са говорили за седемдневен срок, а впоследствие са го съкратили до два дни, но тази промяна няма значение за Техеран.

„Основният въпрос е изпълнението на условията, поставени от Ислямска република Иран. След това Иран ще вземе решение за формата и темите на преговорите", посочи Таеб.

Ръководителят на „Басидж" коментира и промените в оценките за отбранителните способности на Иран след двата военни конфликта, които определи като американско-израелска агресия срещу страната – 12-дневната и 40-дневната война. Според него тези събития са променили значително предишните разчети на противника.

Таеб определи Ормузкия проток като решаващ фактор за новия баланс на силите. Той отбеляза, че в отговор другата страна е повдигнала въпроса за евентуалното му блокиране.

Според него в основата на настоящото противопоставяне стои въпросът коя от двете страни има по-голяма способност да издържи и готовност да продължи конфликта.