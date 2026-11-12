Участник в популярно американско риалити е арестуван за убийство на 17-годишен в Бодрум

Участник в американско риалити е арестуван за убийство на 17-годишен в турския курорт Бодрум, съобщава турската информационна агенция ДХА.

Младежът е починал при сбиване. Обвиненият е Жоао Грант Франко, който е участвал в популярното американско риалити „Под палубата".

Случаят е от 7 ноември, когато около 20 ч. в местно заведение възникнал спор между португалския гражданин Жоао Грант Франко и брат му със служители на заведението. Спорът е прераснал в сбиване, при което са пострадали четирима души. Момчето е откарано по спешност в болница, но два дни по-късно е починало, съобщава БТА.

Сбиването е заснето от охранителни камери. По случая са били задържани четирима души, в т.ч. двамата братя, които по-късно са поставени под арест по решение на съда. Другите двама арестувани са били освободени при наложена мярка за процесуална принуда.

В показанията си пред полицията Франко обяснил, че работи като капитан на частни яхти, отрекъл да е виновен и твърдял, че той и брат му са били нападнати и са се защитили.