Потвърдено: Украйна атакува с дронове руски военен кораб във Финския залив

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Високопоставен представител на финландското правителство потвърди, че Украйна е атакувала с дронове руски военен кораб във Финския залив. Зад нападението стои Службата за сигурност на Украйна (СБУ), която е използвала безпилотни апарати за удара. Това съобщи представителят пред финландската обществена телевизия Yle.

Атаката е извършена вчера в близост до остров Гогланд, който се намира на около 40 км от Финландия и на 55 км от естонското крайбрежие, информира новинарският сайт rus.postimees.

Заради заплахата от безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на страната Финландия временно затвори небето над източната си част рано сутринта вчера. Ограничението обхвана районите в близост до Финския залив и беше отменено в 7:20 ч.

В публикация в Telegram СБУ пое отговорност за планирането и извършването на атаката. Цел на специалната операция е бил руският кораб „Наро-Фоминск" от клас „Буян-М".

Според източник, разговарял с Telegram канала Exilenoxa+, сред членовете на екипажа може да има ранени или загинали.

Финландският министър на отбраната Мартин Херем заяви, че след атаката корабът е поел обратно към пристанището в Санкт Петербург. По предварителни данни дроновете, използвани при нападението, са пристигнали от територията на Русия.