Зеленски: Системните ограничения на Starshield помагат на Русия да убива украинци

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че Starshield – военната версия на сателитната интернет услуга Starlink на SpaceX – е подложена на „систематични ограничения на скоростта" по цялата фронтова линия и в окупираните територии от няколко дни. Това затруднява способността на Украйна да прехваща руските дронове с реактивни двигатели, пише turkiyetoday.

„Върху Starshield се налагат систематични ограничения на скоростта, като тя е ограничена до 161 км/ч (100 мили в час). Украинските военни вече разследваха обстоятелствата и това не са случайни грешки, а систематични ограничения на скоростта", написа Зеленски в социалната мрежа X след брифинги с министъра на отбраната Евгений Хмара и главнокомандващия въоръжените сили Михайло Драпатий.

„За съжаление, това помага на руснаците да убиват повече украинци и да нанасят по-точни удари срещу Украйна", добави той.

„За нас това означава преди всичко сериозно затруднение при прехващането на руските дронове с реактивни двигатели. За съжаление, вече има удари, които са достигнали целите си, тъй като нашите системи за прехващане не могат да развият необходимата скорост и не успяват да реагират навреме", заяви Зеленски.

„Опитваме се да изясним всички обстоятелства с американската страна", допълни той. Американските власти, SpaceX и Илон Мъск все още не са коментирали твърденията.

Украинските дронове прехващачи срещат трудности при справянето с бързи цели като руските дронове тип „Шахед", които летят със скорост близо 320 км/ч. Причината е, че връзката прекъсва, преди украинските дронове да успеят да ги настигнат.

По-ниските скорости правят неизползваеми и много от украинските ударни дронове със среден и голям обсег, които развиват висока скорост.

Starshield използва усъвършенствано криптиране и специализирани терминали. Ограниченията на скоростта и използването на услугата се определят от американските военни и в крайна сметка – от президента на САЩ.

Украйна няма достъп до Starshield или Starlink на територията на Русия, затова ограниченията не засягат ударите с голям обсег по цели в Русия, посочват анализатори от Института за изследване на войната (ISW).

Украйна съобщи за ограничения на услугата за повече от седмица и през миналия месец след спор между Зеленски и американския президент Доналд Тръмп относно американска сделка за закупуване на руски дизел и украинските удари по руски петролни рафинерии.

На 24 октомври Зеленски заяви, че скоростта е била възстановена. През октомври британският вестник „Телеграф" съобщи, позовавайки се на четири източника, че Мъск е предложил на Тръмп въвеждането на ограниченията, а според един от тях американският президент се е съгласил. Това е дало възможност на Пентагона да приложи забавянето.

И Тръмп, и Мъск отрекоха да носят отговорност. По-късно Мъск обвини Украйна, че използва услугата неправомерно.

„Е, това не бях аз. Не бях аз. Не знам", заяви Тръмп в скорошно интервю за Рос Даутат, коментирайки ограниченията от октомври. „Мога да ви кажа, че в крайна сметка той отново увеличи скоростта и те вече имат достъп до услугата", добави американският президент.

Обвиненията на Киев идват на фона на посещението на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Кремъл в четвъртък, където те трябва да проведат разговори с руския президент Владимир Путин. На летището двамата бяха посрещнати от пратеника на Путин Кирил Дмитриев.

След срещата те ще отпътуват за Дъблин, където ще информират Зеленски. Къшнър заяви, че на срещата ще бъдат разгледани отново разговорите в Абу Даби, „защото виждаме някои възможности и перспективи".

„В някои области виждаме места, в които можем да намерим компромиси, а в други са необходими още обсъждания. Но смятам, че това беше добра първа стъпка", добави той.

По време на двудневните разговори руските и украинските преговарящи са се договорили за размяна на военнопленници.

„Важно е, че американците отлетяха при Путин с конкретни предложения. Много бих искал да се върнат в Дъблин с конкретни резултати", заяви Зеленски. По думите му може да се отвори „прозорец от възможности" за прекратяване на войната преди 2027 г.

През нощта руски удар по жилищна сграда в Киев отне живота на един човек, докато спорът около Starshield отново излезе на преден план.