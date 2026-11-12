Стрелба във Вашингтон близо до Белия дом, петима са простреляни (Видео, снимки)

Петима души са простреляни в четвъртък сутринта в квартал „Логан Съркъл" във Вашингтон, на около 1,6 км северно от Белия дом. Полицията реагира на сигнал за активна стрелба на няколко места и издирва заподозрян.

Столичното полицейско управление съобщи в социалната мрежа X в 8:23 ч., че изпраща свои служители в района на пресечката на 15-а и P улица в северозападната част на града. Полицията разглежда случая като активна стрелба и описа заподозрения като едър бял мъж, който вероятно е облечен със сива риза, информира turkiyetoday.

Към момента няма друга информация, включително за точните места, на които са извършени стрелбите, нито за състоянието на пострадалите. Това съобщи полицейският служител Нейтън Кларк пред Асошиейтед прес.

Членът на Общинския съвет на Вашингтон Брук Пинто съобщи в социалните мрежи, че е имало стрелби във и пред фитнес залата Vida Fitness, и призова хората да избягват района.

Полицията е отцепила голяма част от 1500-ия блок на 15-а улица, където се намират фитнес залата, епископалната църква „Сейнт Люк" и жилищни сгради. В близост има и супермаркет на веригата Whole Foods. Движението по улиците в района, включително при пресечките на 15-а и P, 14-а и P, както и 15-а и Q улица, е преустановено до второ нареждане.

На мястото са изпратени екипи на Специализираното звено за реагиране при извънредни ситуации към полицията, както и агенти на Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF). Полицията на метрото предупреди пътниците да очакват засилено полицейско присъствие на станциите в района.

През август 2025 г. бивш служител на администрацията на Доналд Тръмп, работил в Департамента за правителствена ефективност (DOGE), беше нападнат в „Логан Съркъл" от тийнейджъри, опитали се да откраднат автомобила му и този на жена, съобщиха тогава властите.

Няколко дни по-късно президентът Доналд Тръмп наложи пряк федерален контрол над града и разположи стотици военнослужещи от Националната гвардия. Тяхното присъствие продължава и до днес, съобщава Асошиейтед прес.

Разследването на стрелбата в „Логан Съркъл" продължава.

снимка: Ройтерс снимка: Ройтерс снимка: Ройтерс снимка: Ройтерс

Live: From the Washington, DC shooting scene https://t.co/f8VDSiAJrH — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 12, 2026

Очаквайте подробности!