Шефът на Nvidia подаде оставка заради китайската любовница-шпионка

Шефът на Nvidia Дженсън Хуанг е подал оставка от ръководните си постове, съобщи управителният съвет на компанията, цитиран от Би Би Си.

Хуанг заемаше длъжностите главен изпълнителен директор, президент и член на управителния съвет на технологичния гигант.

"Приносът на Дженсън към Nvidia е огромен. Тя е една от най-влиятелните технологични компании в света", се посочва изявлението.

Добавя се, че управителният съвет и компанията му благодари за неизмеримия принос към компанията и индустрията.

„Ще продължим да развиваме работата, която превърна Nvidia в лидер в областта на ускорените изчисления и изкуствения интелект, и ще се възползваме от предстоящите възможности. Нашият фокус остава върху обслужването на нашите клиенти, партньори, разработчици и акционери", казва временният главен изпълнителен директор Колет Крес, която е приела длъжността. Досега тя е била изпълнителен вицепрезидент и главен финансов директор на Nvidia.

Дженсън Хуанг с любовницата си Снимка: Телеграм

До скандала се стигна след разузнавателни данни, според които главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг е имал връзка с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай - Алис Хуанг. Това се случило по време на пътуването им към Китай. В понеделник американският президент Доналд Тръмп публично отрече да е знаел за тези твърдения по това време.

По-рано тази седмица бордът на Nvidia обяви, че ще разследва дали Дженсън Хуанг е бил „обект на операция на чуждестранно разузнаване".

В неделя Хуанг публично се извини за извънбрачна връзка, без да назове жената, с която я е имал.

Бордът на директорите на технологичния гигант Nvidia обсъждаше бъдещето на основателя на компанията заради слухове за втора предполагаема извънбрачна връзка на Хуанг с Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на компанията, отговаряща за здравния сектор.

Кимбърли Пауъл, Снимка Nvidia

Етичният кодекс на Nvidia определя стандартите за поведение на служителите, бизнес партньорите и ръководителите, като изисква почтеност и избягване на конфликти на интереси.Акциите на технологичния гигант отбелязаха рязък спад в извънборсовата търговия. Само за тази седмица пазарната капитализация на компанията е намаляла с над 300 милиарда долара. Президентът Доналд Тръмп публично подкрепи Хуанг, като в понеделник съобщи, че е разговарял с него. По думите на американския президент изпълнителният директор е отрекъл да е знаел, че жената, за която се твърди, че е шпионирала в полза на Китай, е била свързана с разузнаването.

Скандалът се разраства в момент, когато американският президент се подготвя за посещение в Шънджън – един от водещите технологични и иновационни центрове на Китай. Там се очаква той да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин.

Твърденията, че китайското разузнаване може да е насочило вниманието си към ръководителя на Nvidia, могат да имат сериозни последици за съперничеството между САЩ и Китай в надпреварата за доминация в областта на изкуствения интелект.На фона на скандала анализатори от Уолстрийт вече поставят въпроса кой би могъл да застане начело на Nvidia, ако Хуанг напусне поста си. Компанията няма публично обявен ясен план за наследяване на главния изпълнителен директор, което допълнително засилва несигурността около бъдещото ѝ управление.

Скандалът поставя под въпрос бъдещето на един от най-влиятелните ръководители в технологичния сектор и привлича вниманието към компания, която има ключова роля в глобалния бум на изкуствения интелект.