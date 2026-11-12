Путин предложи съвместна хуманитарна мисия с Украйна в Константиновка

Руският президент Владимир Путин предложи съвместна хуманитарна мисия с участието на Украйна в Константиновка. Градът в Донбас е окупиран от руските сили, като в момента там има около 500 цивилни. Путин направи предложението си пред специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, съобщи Ройтерс.

Къшнър и Уиткоф пристигнаха в Москва, след като вчера приключиха двудневните преговори за прекратяването на войната между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби.

Путин посочи пред двамата американски пратеници, че мисията в Константиновка може да следва модела, който беше приложен в края на миналия месец в контролирания от руските сили украински град Олешки – осигуряване на възможност за евакуация на цивилното население и предоставяне на помощи на жителите, които решат да останат.

„В Донбас има едно населено място – Константиновка, където все още има около 400 – 500 цивилни лица. Нека направим същото, което направихме в Олешки, да поканим представители на чуждестранната преса, включително американски и руски медии", каза руският президент, цитиран от ТАСС.

Олешки се намира на източния бряг на Днепър в Херсонска област, по-голямата част от която е окупирана от руските сили. Около 2000 души в Олешки бяха блокирани без достъп до храна и лекарства и не можеха да напуснат района заради мини и атаки с дронове. Русия и Украйна се споразумяха за временно прекратяване на огъня с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с допълнителното съдействие на папа Лъв XIV. Споразумението влезе в сила на 27 октомври 2026 г. и приключи по план на 1 ноември.

По думите на Путин руските сили ще се нуждаят от пет дни, за да разминират района на Константиновка.