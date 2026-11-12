Роденият в САЩ Папа Лъв XIV: Перу е моята родина

Роденият в САЩ Папа Лъв XIV обяви Перу за своя родина. Светият отец е на посещение в страната, където прекарва повече от 20 години като мисионер. Папата е роден в Чикаго и наскоро дори гласува на американските избори, но се чувства повече перуанец.

„Мога да ви кажа, с дълбока признателност, че и аз се завръщам в родината си", заяви Лъв XIV в първата си реч по време на визитата, произнесена в Големия национален театър в Лима пред висши държавни представители, включително Фухимори. Той си припомни и как перуанците са го накарали да се почувства „като един от тях".

Папата отбеляза, че „да обичаш един народ означава да искаш всеки там да живее достойно, да се интересуваш от хората и да си готов да дадеш нещо от себе си за тяхното благополучие". Днес той призова перуанците „да култивират честност, почтеност и готовност за взаимодействие помежду си". Хиляди посрещнаха Светия отец. Снимка: Ройтерс Хиляди посрещнаха Светия отец. Снимка: Ройтерс

Той бе посрещнат от огромно множество хора, които се бяха събрали по протежение на маршрута, по който премина при първото си посещение в страната в качеството си на папа, трасе с дължина над 10 километра. В началото той пътуваше в закрит автомобил, а за финалния етап през центъра на Лима се премести в „папамобила" – момент, който предизвика най-голям възторг сред присъстващите, съобщи БТА.

Президентът на Перу Кейко Фухимори посрещна Лъв XIV докато той слизаше от самолета, пристигайки от Буенос Айрес. По-късно папата се срещна с Фухимори в Правителствения дворец в Лима, където заедно с присъстващите изпълни перуанския национален химн.