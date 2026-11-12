Зеленски: Европа трябва много да внимава, когато руснаците и американците преговарят

Украинският президент Володимир Зеленски призова днес европейските страни да бъдат особено внимателни към разговорите между Москва и Вашингтон за евентуална нова архитектура на сигурност в Европа, предаде Франс прес. Пратениците на президента Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф днес се срещнаха с руския президент Владимир Путин след мирните преговори в Абу Даби с американско посредничество, които не доведоха до конкретни резултати. От разговорите бяха изключени европейските представители,.

„Европа трябва наистина да бъде внимателна, когато американците и руснаците обсъждат тази тема: не става дума само за гаранции за сигурност за Украйна. Всъщност става дума по-скоро за някаква нова рамка за сигурност между Европа и Русия. Очакваме повече подробности и Европа трябва да бъде много внимателна", подчерта Зеленски в Дъблин, където участва в среща на Европейската политическа общност.

Американските преговарящи Европейските страни изразиха безпокойство от поставената, включително от САЩ, цел за създаване на нова рамка за сигурност в Европа.

„Няма нужда да откриваме топлата вода. Европа разполагаше с действаща европейска архитектура на сигурност, която първо беше постепенно подкопана, а след това окончателно разрушена от руската инвазия в Украйна", заяви днес в Дъблин председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

За европейските страни приоритет е първо да бъде спряна войната в Украйна, преди да се обсъжда сигурността на континента, отбелязва АФП.

„Приоритетът трябва да бъде постигането на прекратяване на огъня, след това на мирно споразумение и едва тогава могат да се водят разговори за по-широката архитектура на сигурност в Европа", заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от БТА.

„Преместването на фокуса към европейската архитектура на сигурност означава отклоняване на вниманието от това, върху което то действително трябва да бъде съсредоточено - спирането на убийствата в Украйна", подчерта тя.

По инициатива на Франция около 40 европейски държави, включително страни извън ЕС, ще определят днес основните принципи на своята сигурност в обща харта.

„В момент, когато мнозина биха искали да видят Европа изключена от разговорите, които засягат нейната сигурност и стабилност, тази декларация е изключително важна", заяви френският президент Еманюел Макрон в Дъблин. По думите му тя утвърждава необходимостта от решителна мобилизация на европейските страни в този по-широк състав.