"Андропов" с нови заплахи за бомби в 1800 училища в Италия

Нова вълна от бомбени заплахи заля цяла Италия. Имейли бяха изпратени до около 1800 училища, като някои бяха евакуирани, докато в други бяха извършени проверки, без учениците да напускат класните стаи.

В същото време правителството на премиера Джорджа Мелони даде указания на образователните институции да не предприемат незабавна евакуация, ако получат подобни съобщения.

Подобно на заплахите от вчера, които засегнаха около 6000 училища и доведоха до евакуацията на много от тях, съобщенията са подписани от „Михаил Андропов" – предполагаем лидер на проруската мизогинна женомразка група „Вилает Мизогинистан". Основателят на групата - руският крайнодесен активист и фитнес инструктор Владислав Поздняков отрича да има нещо общо, като заяви в телеграм канала си, че групата вече не съществува и няма никакво участие. И допълни, че вероятно името се ползва с цел провокация

Според първоначалните данни от разследването, имейлите, изпратени до училищата, са били идентични, но за разлика от тези от вчера, които са били изпратени от акаунти в Тайланд, сегашните са изпратени от различни адреси с домейни във Филипините, съобщи БТА.

Източници от кабинета на премиера посочват, че училищата, които са решили да извършат евакуация днес, са го направили, преди да получат правителственото окръжно с новите указания. Те предвиждат учебните занятия да продължат, а решението за евакуация да се взема от местния префект, и то само ако са налице конкретни и основателни причини за тревога.

Антонело Джанели, председател на Асоциацията на училищните директори, призова правителството да разработи системи за филтриране и механизми за разпознаване на повтарящи се модели. Целта е училищата да не бъдат принудени да се справят сами със заплашителните съобщения.

„Внедряването трябва да бъде съпроводено от централизирана система за предупреждение, която да уведомява училищата в реално време, когато се извършва мащабна атака", заяви Джанели.

В едно от съобщенията се твърди също, че има поставена бомба в кабинета на Мелони в двореца „Киджи", въпреки че според източници не са направени проверки за сигурност, тъй като „е ясно, че става въпрос за поредния неоснователен сигнал".

„Няма конкретни индикации, че това е реална заплаха", посочват те.

Прокурори от отдела за борба с тероризма към прокуратурата в Рим започнаха разследване на заплахите за бомби, получени в училища в столицата.

Последните заплахи идват след кибератаките от миналата седмица срещу хладилните системи в супермаркети, фалшивите сигнали за бомби на борда на самолети в много части на Европа (включително в Италия), както и публикуването в „тъмната мрежа" (dark web) на лични данни на държавни служители, сред които вицепремиерът и министър на външните работи Антонио Таяни.