Европейски градове искат пълна забрана на филтрите за цигари

Водещи градове в цяла Европа призовават ЕС да забрани продажбата на филтри за цигари. Според тях тези изделия от пластмаса не носят никакви ползи за здравето и са най-голямата причина за замърсяването на градската среда.

Брюксел, Мюнхен, Дъблин и Генуа са сред общинските власти, които се присъединиха към кампанията No (Plastic) Filter („Не на (пластмасовите) филтри"). Това е инициатива, ръководена от община Хага и подкрепена от холандското правителство, както и от други общини, управителните органи в областта на водите и екологичните организации.

Те твърдят, че схемите на ЕС за разширена отговорност на производителя не са успели да ограничат замърсяването от цигарените филтри и че е необходима пълна забрана. Това са правила, изискващи тютюневите компании да плащат за почистването.

„Цигарените фасове са шокиращите 30 % от всички отпадъци в град Брюксел. Тези отпадъци не само развалят и оскверняват градския ни пейзаж, но и почистването им е изключително голяма тежест за нашите екипи по чистотата", заяви пред "Политико" общинският съветник по въпросите на обществената чистота Анас Бен Абделмумен.

Няколко други града в Белгия, Германия, Чехия, Унгария и Литва също се присъединиха към кампанията, която идва в решаващ момент, тъй като ЕС преразглежда два важни закона, които биха могли да доведат до забрана на филтрите за цигари или поне на пластмасата, която съдържат.

Активистите твърдят, че преразглеждането на Директивата за тютюневите изделия от Европейската комисия е възможност за забрана на цигарените филтри. Ако това не се случи, предстоящото преразглеждане на Директивата за пластмасите за еднократна употреба би могло да предложи втори шанс чрез забрана на пластмасата в тях.

Световната здравна организация също подкрепя забраната или постепенното премахване на филтрите, като заявява, че те не носят никаква полза за здравето.

„Филтърът за цигари е най-разпространеният отпадък, съдържа пластмаса, причинява токсично замърсяване на околната среда и води до огромни разходи за общините и обществото. Освен това филтърът не прави пушенето по-малко вредно. Това е подвеждащ продукт, една от най-големите измами в съвременната история. Филтърът за цигари никога не е трябвало да бъде въвеждан", заяви лидерът на кампанията Карл Бееренфенгер от холандската неправителствена организация Fair Resource Foundation.

Тютюневите компании обаче твърдят, че филтрите наистина имат функция, която е полезна за здравето.

„Няма такова нещо като безопасна цигара - нито със, нито без филтър", заяви Натан Джоунс, шеф на отдела за регулаторна стратегия за ЕС в "Бритиш Американ Тобако".

„Проучванията обаче показват, че филтрите спомагат за намаляване на излагането на определени токсични вещества и ни помагат да спазваме законодателството на ЕС, което регулира емисиите от цигарите. Ако имаше жизнеспособна и мащабируема алтернатива, щяхме да я използваме, но такава няма", заявява още той.

Джоунс посочва три отделни проучвания, които сочат, че филтрите могат да смекчат някои от рисковете за здравето, свързани с тютюнопушенето.

В Хага годишните разходи за почистване на отпадъци от фасове се оценяват на около 2 милиона евро, заявява заместник-кметът на града Изабел Бродерс.

„От наша гледна точка преразглеждането на Директивата за тютюневите изделия представлява важна възможност за забрана на цигарените филтри. Ние се застъпваме за забрана на всички цигарени филтри, независимо от използвания материал", коментира Бродерс.

Повечето филтри за цигари са изработени от целулозен ацетат – вид пластмаса на растителна основа, която не се разгражда лесно. Съществуват биоразградими алтернативи, но те не се използват широко. Производителите настояват целулозният ацетат да бъде класифициран като устойчив, биоразградим продукт и да бъде изключен от обхвата на Директивата за пластмасите за еднократна употреба.

Tobacco Europe се противопоставя на възможността Комисията да наложи ограничения върху пластмасовите филтри, като изрази надежда, че ЕС ще се съсредоточи вместо това върху „повишаване на осведомеността, ефективно прилагане на правилата срещу изхвърлянето на отпадъци и пропорционално прилагане на разширената отговорност на производителя (EPR), като същевременно дава възможност за иновации, които с времето да предложат устойчиви алтернативи".

Но както Брюксел, така и Хага са убедени, че забраната само на пластмасата във филтъра няма да бъде достатъчна.

„Допускането на алтернативи, които не са от пластмаса, създава опасна вратичка: производителите биха могли да въведат нови материали, които заобикалят техническите дефиниции за пластмаса, като в същото време остават практически също толкова вредни, устойчиви в околната среда и вредни за обществената чистота", заяви Абделмумен.

Междувременно холандското правителство заявява, че се фокусира върху пластмасите във филтрите за цигари чрез преразглеждането на Директивата за пластмасите за еднократна употреба.

„Ако това се окаже неуспешно, целта може да бъде постигната и чрез Директивата за тютюневите изделия", заявява негов говорител.

Йоги Хендлин, философ по околната среда и учен в областта на общественото здраве в Университета „Еразмус" в Ротердам, казва, че филтрите са протеза на края на цигарата, за която хората вярват, че филтрира най-вредните части от дима.

„Но самият филтър не носи никакви ползи за здравето", посочва той, като според него дори е доказано, че увеличава риска от рак на белия дроб.

„Той не филтрира нито едно от веществата, които причиняват рак, и дори не изпълнява значителна роля като филтър. По същество това е козметична промяна на цвета, която заблуждава ума ви, карайки ви да мислите, че сте в по-голяма безопасност, отколкото всъщност сте", посочва още Хендлин.

Дава за пример знаково съдебно дело в САЩ от 2006 г., в което се установява, че тютюневите компании са подвели пушачите, като са рекламирали цигарите от типа "лайт" и „с ниско съдържание на катрани" като по-малко вредни продукти.