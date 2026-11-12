Президентът на Румъния: Искаме по-силно американско военно присъствие

Румъния иска по-силно американско присъствие в страната си, обяви президентът Никушор Дан в интервю за „Файненшъл Таймс"

Северните ни съседи са предложили на САЩ споразумение за споделяне на разходите, свързани с разполагането на военните.

„Искаме повече американски сили и военни способности с по-голяма огнева мощ", сподели Никушор Дан.

Румъния е една от страните, които твърдо подкрепя Украйна във войната с Русия. Според Дан основната заплаха за сигурността на страната са именно руснаците.

Според президентската администрация броят на американските военнослужещи, разположени понастоящем в Румъния, е 1172 – което представлява намаление спрямо предишния контингент от 1700 души.

Пред изданието държавният глава споделя, че е предложил конкретни цифри по отношение на войниците и споделянето на разходите, като по този начин повтаря предложение, направено по-рано от Полша. През септември Варшава предложи да плаща на Вашингтон по 15 000 долара годишно за всеки американски войник, разположен в планирана военна база, наречена „Форт Тръмп".

Коментарът на румънския президент идва само дни, след като той представи предложението на заместник-министъра на отбраната на САЩ Елбридж Колби по време на посещението на американския представител в Румъния и Полша – двете страни на Източния фланг на НАТО с най-голямо население. Целта на визитата беше да се направят оценки на предизвикателствата пред сигурността в региона.

Никушор Дан заяви, че Румъния има външна политика, много подобна на тази на Полша – страна, която заема твърда позиция спрямо Русия.

„Разбираме заплахата, която представлява Русия и разбираме как войната в Украйна застрашава нашата сигурност", коментира още държавният глава, цитира БТА. По думите му руснаците се опитват да променят нагласите на европейските нации, които подкрепят Украйна.

Президентът сподели, че Румъния планира да подсили оборудването си в региона на Черно море и да бъде по-добре подготвена, без това да води до ескалация на ситуацията. Никушор Дан отбеляза, че страната постепенно увеличава бюджета си за отбрана. Въпреки това, много високият бюджетен дефицит пречи на Букурещ да достигне нивото на военните разходи на Полша, които вече доближават 5 процента от нейния БВП. Това е равнището, определено като цел от Доналд Тръмп, което съюзниците от НАТО са се съгласили да постигнат до 2035 г.

Дан допълва също, че авиобазата "Михаил Когълничану" край Констанца имат значително стратегическо значение за САЩ. Букурещ е позволил на американските сили да използват военните си съоръжения по време на войната на Тръмп срещу Иран тази година, докато други столици в ЕС са отказали да го направят, отбелязва още румънският президент.