Най-малко 8 са загиналите след срутването на сграда в Ню Йорк, все още издирват оцелели

Най-малко 8 са загиналите след срутването на триетажна сграда в Ню Йорк. Тя се е намирала в близост до строителна площадка в Бруклин, съобщи кметът на града Зохран Мамдани, предаде Асошиейтед прес. Спасителните екипи продължават да търсят оцелели, които все още може да са затрупани под развалините.

Най-малко 17 души са ранени, включително трима пожарникари, каза Мамдани. Инцидентът станал около 16:00 часа в сряда на авеню „Бедфорд" в квартал Флатбуш. Сградата, построена през 30-те години на миналия век, се срутила върху съседен строителен обект, където по това време се извършвали изкопни дейности.

Сред затиснатите под отломките имало и работници, намирали се на мястото по време на срутването. Един от пострадалите успял да поддържа връзка със спасителите, докато бил затиснат. Той бил изваден на носилка около 16:45 часа.

По-късно спасителите успели да извадят и бременна жена. „Тя е жива. Все още е жива", заявил през сълзи нейният партньор. Жената е бременна в шестата седмица.

"Няма думи, с които да се опише загуба от такъв мащаб", написа Мамдани в социалната платформа Екс. "Сърцето ми е със семействата и близките на тези, които загубихме, на ранените и на всички, скърбящи днес", добави той, цитиран от БТА.

Снощи беше съобщено за два смъртни случая. Останалите бяха потвърдени по-рано днес.

Десетки пожарникари и полицаи, с кирки и електрически триони в ръце, работиха през цялата нощ, катереха се по останките от срутилата се сграда и пробиваха дупки в руините, за да извадят покритите с прах затрупани хора изпод купчините от изкривено дърво и разбити тухли.

Специално обучени кучета проверяваха района, а два багера отстраняваха по-големите отломки в търсенето на оцелели. Пожарникарите разчистваха останалите отломки, подавайки си ги един на друг в оранжеви кофи.

За този следобед метеоролозите прогнозират обилни валежи, като комисарят на противопожарната служба в Ню Йорк Лилиан Бонсиньоре предупреди, че това може да затрудни издирвателно-спасителните операции.

"Всичко ще стане в кал", каза тя пред телевизионния канал "Фокс 5 Ню Йорк", като обеща, че пожарникарите ще работят и под дъжда, ако се наложи.

Голяма част от срутената сграда - постройка с апартаменти, разположени над търговски площи на партерния етаж - се озова като огромна купчина в съседната строителна яма. Друга сграда, която споделяше стена със срутената постройка, остана изправена, но стената ѝ беше откъсната, разкривайки стаите вътре, включително спалня и гардероби, пълни с дрехи.

Около 250 пожарникари продължават да работят на мястото, уточни кметът на Ню Йорк.

Вчера Мамдани съобщи в Екс, че е посетил мястото на трагичния инцидент. "Искам да благодаря на екипите за спешна помощ, които пристигнаха за по-малко от минута и прекараха часове в работа при опасни и технически сложни условия, за да спасят жители на Ню Йорк. Тяхната смелост и отдаденост са изключителни", написа нюйоркският кмет.