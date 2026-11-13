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Две любовни афери оставиха без работа шефа на Nvid...

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Две любовни афери оставиха без работа шефа на Nvidia, Мъск го иска (Обзор)

Александър Трайков

Александър Трайков

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Кимбърли Пауъл СНИМКА: РОЙТЕРС
Кимбърли Пауъл СНИМКА: РОЙТЕРС

Две любовни афери, излезли наяве в рамките на няколко дни, принудиха шефа на една от най-скъпите компании в света Nvidia Дженсън Хуанг да подаде оставка.

До безпрецедентната ситуация се стигна след нови разкрития на в. "Ню Йорк Таймс", според които 63-годишният милиардер е имал втора извънбрачна любовна афера, този път със своя подчинена. Става въпрос за 48-годишната Кимбърли Пауъл, която е вицепрезидент в технологичния гигант, отговарящ за развитието на изкуствения интелект в сферата здравеопазването и медицинските науки.

Според петима бивши служители на Nvidia двамата поддържали интимни отношения, които не били тайна за част от работещите в компанията. През март те дори били заснети да демонстрират близост в хотел в калифорнийския град Сан Хосе, където се провеждала годишната конференция на Nvidia.

Видеото било направено от случаен свидетел, който впоследствие бил отведен от охранителите на Хуанг и помолен да подпише споразумение за конфиденциалност. От "Ню Йорк таймс" обаче уточняват, че не са виждали самия запис. Пауъл работи в Nvidia от 2008 г., като постепенно се издига в йерархията на компанията. Завършила е електроинженерство в Североизточния университет в САЩ, а през 2017 г. оглавява подразделението за здравеопазване на Nvidia.Тя е сред около 60-те високопоставени ръководители, които се отчитат пряко пред Хуанг.

Потърсен от "Ню Йорк Таймс" за коментар относно отношенията си с Пауъл, милиардерът отговорил лаконично: "Не мисля, че трябва да разговаряте директно с мен", след което затворил.

Новият скандал избухва само дни, след като милиардерът призна, че е изневерил на съпругата си Лори, с която са женени от 1985 г. Признанието беше свързано с разкритията за любовната му афера с китайската бизнесдама Алис Хуанг, заподозряна от американското разузнаване, че работи за Пекин. Тя е ръководител на базираната в Сингапур компания Megaspeed, която е сред големите клиенти на Nvidia. Оказва се, че китайката е била запозната с милиардера от собствения си съпруг Канг Уей.

Според "Уолстрийт джърнъл" той знаел за интимните им отношения и в продължение на 2 години ги приемал спокойно. Дори понякога шеговито наричал жена си "личната асистентка" на Хуанг.

Разкритията предизвикаха сериозни сътресения на фондовите пазари. Акциите на Nvidia поевтиняха с над 8% в извънборсовата търгови.

Оставката на Хуанг е сериозен удар за компанията, която той основава през 1993 г. Nvidia произвежда най-търсените усъвършенствани чипове, необходими за обучението и функционирането на системи с изкуствен интелект. От технологиите зависи развитието на гиганти като OpenAI, Google и Anthropic. Стойността надхвърля $ 4 трилиона, а Хуанг е сред най-богатите хора в света със състояние от около 148 млрд. долара.

Подкрепа за Хуанг изрази най-богатият човек на света Илон Мъск, който на въпрос дали би го назначил, ако остане без работа, отвърна с думите: "За мен би било чест".

Кимбърли Пауъл СНИМКА: РОЙТЕРС

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