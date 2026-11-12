Путин плаши с нова война, ако ЕС прати войски след мир (Обзор)

Москва предлага хуманитарна мисия, а САЩ отчитат напредък в преговорите за край на конфликта

Присъствието на европейски войски в Украйна след сключването на мир ще доведе до възобновяване на военните действия, заплаши руският президент Владимир Путин на среща в Кремъл с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в четвъртък.

По думите му това би била изключително неприемлива стъпка като същевременно той подчерта, че европейците сами осъзнават това.

"Какво чуваме от тях? Че след мирно споразумение, те незабавно ще разположат войски на украинска територия. Какво означава това? За нас това е легитимна цел, което означава, че войната незабавно ще се възобнови", предупреди Путин.

Президентът предложи да се възложи на руския и украинския омбудсман да организират хуманитарна мисия в украинския град Константиновка, където се водят ожесточени боеве между силите на двете воюващи държави.

Пред американските пратеници Путин поиска да бъде предадена благодарността му на президента на САЩ Доналд Тръмп за организирането на разговорите и на съпругата му Мелания за участието в разрешаването на хуманитарния проблем около град Олешки в Херсонска област.

На свой ред Уиткоф каза, че предстоящата размяна на затворници между Русия и Украйна показва напредък в уреждането на конфликта. Къшнър пък посочи, че САЩ виждат желанието на Европа да прекрати конфликта и са започнали дискусии със страните в региона относно архитектурата на сигурността на континента. Руският лидер от своя страна подчерта, че Москва никога не се е противопоставяла на диалога с Европа и никога не го е прекъсвала.