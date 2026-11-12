На Путин се е родил четвърти внук, кръстен е Адриан

Син Адриан е роден от Катерина Тихонова, ръководител на фондация „Инопрактика" и по-малката от официалните дъщери на Владимир Путин, на 15 август 2025 г., според изтекли регистрационни документи, прегледани от интернет платформата "Агентство".

За разлика от по-голямата си сестра Елза, той е получил измисленото фамилно име на майка си, а не на вероятния си баща - балетмайстора Игор Зеленски.

Според изтеклите документи Адриан Игоревич Тихонов е роден в Москва. Първият акт за раждане е издаден в деня на раждането му от Централната клинична болница към Департамента за управление на президентските имоти, така наречената Кремълска болница.

Актът за раждане на момчето е издаден едва на 10 юли 2026 г., почти 11 месеца след раждането, в Чертановския регистър на гражданското състояние в Москва. По закон родителите трябва да съобщят за раждането на дете не по-късно от един месец след раждането. Не е ясно защо процесът на регистрация е бил забавен. Това може да се дължи на желанието на семейство Путин да скрие раждането на четвъртия внук на президента или на усложнения, произтичащи от различните фамилни имена на родителите (Тихонова и Зеленски).

Агенцията откри акта за раждане на сина на Тихонова само в един агрегатор на информация. Такава информация не беше налична в други услуги, използвани от изданието. Сравнихме акта за раждане на Адриан Тихонов с други записи от този теч и не открихме признаци на фалшификация.

Поне от 2021 г. насам Тихонова се е появявала публично само чрез видеовръзка: на SPIEF, на конгреси на Innopraktika и на конференцията Data Fusion. Това се случва и през юни 2025 г., два месеца преди раждането на сина ѝ. Пет седмици след раждането, през септември, тя се обръща към участниците във фестивала Razgon, организиран от Innopraktika чрез видеовръзка. Година по-късно - през септември 2026 г., тя се появи лично на сцената на същия фестивал.

Путин крие самоличността на членовете на семейството си, но от време на време обявява раждането на внуците си. През юни 2017 г. той обяви раждането на втория си внук. Първите му две внучета са деца на най-голямата му дъщеря Мария Воронцова: едното е родено от холандския бизнесмен Йорит Фаасен (Роман Фаасен е роден през август 2012 г.), а другото от мениджъра на "Новатек" Евгений Нагорни (Андрей Нагорни е роден през април 2017 г.).

През юни 2025 г., два месеца преди раждането на Адриан, президентът за първи път говори за внучка си, която „има учител от Пекин". Очевидно това се отнася за най-голямото дете на Катерина Тихонова, Елза, която е родена през декември 2017 г.

При раждането ѝ е дадено фамилията и презимето на баща ѝ Игор Зеленски (тя обаче лети в чужбина под фамилията на майка си; паспортът ѝ е издаден под тази фамилия, според изтекли документи). Мястото на раждане на Елза, както и това на по-малкия ѝ брат, е посочено в документите като Централна клинична болница.

Момичето многократно е летяло в чужбина с родителите си, придружено от множество детегледачки, учители и охранители, както установи „Проект" по време на мащабно разследване на пътуванията на държавни служители с бизнес самолети.

От 2013 г. Катерина Тихонова е омъжена за Кирил Шамалов, син на приятеля и партньор на Путин в кооперацията „Озеро" Николай Шамалов. Не по-късно от 2017 г. тя започва връзка с Игор Зеленски, тогавашен директор на Баварския държавен балет в Мюнхен.