ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Семейството на загинал при мелето на "Тракия" се н...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Военен хеликоптер се разби в Турция

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

932
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Военен хеликоптер. СНИМКА: Pixabay
Военен хеликоптер. СНИМКА: Pixabay

Турски военен хеликоптер S-70 се разби в източната провинция Малатия в четвъртък, съобщи местното министерство на отбраната. Засега властите не дават подробности за инцидента и дали има жертми.

В изявление министерството посочва, че причината за катастрофата е неизвестна, като добавя, че спасителни екипи са достигнали до останките на машината. Кадри на местна телевизия показаха линейки, полицейски автомобили и пожарни коли на мястото на инцидента, като от отломките се издигат дим и пламъци, съобщиха "Ройтерс" и БТА.

Военен хеликоптер. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Тодор Тодоров: Изкуственият интелект ще помага на банките, но решенията остават за хората