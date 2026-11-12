Военен хеликоптер се разби в Турция

Турски военен хеликоптер S-70 се разби в източната провинция Малатия в четвъртък, съобщи местното министерство на отбраната. Засега властите не дават подробности за инцидента и дали има жертми.

В изявление министерството посочва, че причината за катастрофата е неизвестна, като добавя, че спасителни екипи са достигнали до останките на машината. Кадри на местна телевизия показаха линейки, полицейски автомобили и пожарни коли на мястото на инцидента, като от отломките се издигат дим и пламъци, съобщиха "Ройтерс" и БТА.