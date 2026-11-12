Откриха 17-годишен младеж невредим, прекарал близо седмица в австралийската пустош

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17-годишен младеж от Австралия беше открит невредим след 6 дни прекарани в пустошта, съобщи Би Би Си.

Уилям е изчезнал миналия петък, докато е къмпингувал с приятел на колко 180 км източно от Мелбърн.

В издирването му участват полицейски кучета, хеликоптер и водолази. Властите в Австралия заявиха, че се притеснявали за младежа, защото през нощта температурите могат да станат изключително ниски.

Уилям е намерен в четвъртък сутринта. Семейството му е щастливо от добрата новина и се шегува, че 17-годишното момче е "наказано за цял живот".

След преглед в болница майката на момчето - Елизабет Баркли, съобщи, че с изключение на дребни драскотини, той е напълно здрав.

"Той е седял на едно място и е чакал помощ", казва Елизабет и добавя на шега, че синът ѝ повече няма да излезе от вкъщи.

"Не се случва много често. Сигурен съм, че има интересна история за разказване и нямам търпение да я чуем", казва Джейсън Бенбоу, разследващ полицай от местната полиция.