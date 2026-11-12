Тръмп намери заместник на шефа на NVIDIA, подал оставка заради китайската любовница-шпионка

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Американският президент Доналд Тръмп бързо намери заместник на шефа на NVIDIA Дженсън Хуанг, подал оставка заради китайската си любовница-шпионка

Американско-тайванският съосновател на технологичния гигант за чипове с изкуствен интелект, призна, че е имал връзка с Алис Хуанг, с която нямат роднинска връзка въпреки еднаквите си фамилии. Тя е бивша изпълнителна директорка за Китай на базираната в Сингапур компания за данни „Мегаспийд". Американското разузнаване подозира, че е работила в полза на Пекин, но тя категорично отрича обвиненията,

Според Тръмп бившият главен изпълнителен директор на „Епъл" (Apple) Тим Кук трябва да замени Дженсън Хуанг начело на „Енвидиа" (Nvidia), предаде Ройтерс.

„Сега, след като главният изпълнителен директор на „Енвидиа" Дженсън Хуанг, който свърши чудесна работа, подаде оставка, има само един човек, който може да заеме мястото му - Тим Кук от „Епъл", написа американският президент в социалната мрежа „Трут Соушъл" (Truth Social). „Една легенда заменя друга легенда", добави той, цитира БТА.

Хуанг се оттегли от поста главен изпълнителен директор на „Ендивиа", в чието създаване предприемачът е участвал преди 33 години. Хуан превърна компанията в движеща сила зад бума в областта на изкуствения интелект, като успя да покачи борсовата оценка на книжата ѝ над границата от 4 трилиона долара.