Путин: Неприемливо е разполагането на чуждестранни войски в Украйна

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Руският президент Владимир Путин потвърди териториалните претенции на Москва към Украйна и заяви, че разполагането на чуждестранни войски на украинска територия е „напълно неприемливо“, предаде Франс Прес. Той направи изявленията по време на среща в Кремъл с пратениците на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Путин отхвърли възможността за създаване на демилитаризирани зони по протежение на фронтовата линия и повтори, че евентуалното разполагане на чуждестранни войски в Украйна би означавало продължаване на войната.

„Европейците знаят това, а какво чуваме? Че след сключването на мир те незабавно ще разположат войски на украинска територия“, заяви руският президент в разговор с американските пратеници, който бе излъчен по руската телевизия.

Москва продължава да настоява за признаване на претенциите си към четири украински области – Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска, чието анексиране обяви през 2022 г., въпреки че не ги контролира изцяло, съобщава БТА.

Путин същевременно предложи временно прекратяване на огъня за организиране на хуманитарна операция в украинския град Константиновка в Донецка област, където се водят ожесточени боеве.

Американските пратеници призоваха Русия да допусне европейските държави до преговорите за прекратяване на войната. „Ако изберем многостранен формат, ще можем да продължим да напредваме към разрешаването на проблемите“, заяви Къшнър.

Срещата в Кремъл се състоя след двудневни преки преговори между Русия и Украйна в Абу Даби, на които двете страни се договориха за нова мащабна размяна на военнопленници. Въпреки това между тях остават съществени разногласия по условията за прекратяване на войната.

Очаква се Уиткоф и Къшнър да отпътуват за Дъблин, където да разговарят с украинския президент Володимир Зеленски.