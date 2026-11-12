Радев: Немислимо е искането на Русия НАТО да се изтегли от Източна Европа (Обзор)

От Дъблин премиерът бе категоричен, че ЕС трябва да е на масата за мир в Украйна

Европа трябва да има свое място на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна, коментира от Дъблин премиерът Румен Радев. Той присъства на деветата среща на върха на Европейската политическа общност, която започна в четвъртък, както и на неформалното заседание на лидерите на Европейския съвет.

Ирландската столица събра близо 50 държавни глави и ръководители на правителства, като основните теми на ключовите срещи в четвъртък и петък са войната в Украйна, изкуственият интелект и хибридните заплахи, пред които е изправен Старият континент. Европейската политическа общност (ЕПО) е формат, създаден след началото на руската инвазия през 2022 г., а Ирландия сега е домакин, тъй като е ротационен председател на Съвета на ЕС до края на годината.

Премиерът ни бе категоричен, че няма как да се говори за бъдещата система за сигурност в Европа без участието на европейските страни: “Не мисля, че само САЩ и Русия на масата за преговори могат да решат нашите бъдещи проблеми. Ние трябва да защитаваме интересите на Украйна, ние

трябва да вземем предвид и притесненията на Русия

Само вземайки под внимание интересите и притесненията на двете страни - на Русия и най-вече, разбира се, на Украйна, можем да бъдем сигурни, че мирът ще бъде устойчив”.

Според Радев Европа е пропуснала възможността да си осигури място в дипломатическия процес и трябва да положи повече усилия, за да участва във вземането на решенията. Радев очаква Европейският съвет да вземе решение за представителството на ЕС в преговорите и да излъчи кандидат. Според него европейските институции - Европейският съвет, ЕК и Европарламентът, трябва да бъдат част от процеса.

“Разполагаме с най-силния инструмент за регулиране на конфликта между Украйна и Русия и това е дипломацията”, отбеляза още премиерът, цитиран от БНТ.

Радев коментира и позицията на Русия за това НАТО да се върне към границите си отпреди 1997 г. и да изтегли военното си присъствие от Източна Европа, определяйки я за “немислима и нереалистична”. “Това изобщо не подлежи на дискусии. Не може държави, които са взели своето решение в какви съюзи да членуват,

да бъдат принуждавани под външен натиск

да променят това решение. Това е невъзможно”, каза той. И отбеляза, че гаранциите за сигурността трябва да бъдат търсени в друг формат, но не и чрез ограничаване на суверенното право на държавите сами да избират съюзите, в които членуват.

Като основна тема в първия ден от посещението в Дъблин Радев определи конкурентоспособността, която “се развива чрез иновации, чрез свързаност и тук е силата на България, с достъпни цени на енергията”.