Жерар Депардийо няма да обжалва присъдата по делото си за сексуален тормоз

Френският актьор Жерар Депардийо е решил да не обжалва присъдата по делото, свързано с обвинения в сексуален тормоз, за който се твърди, че е бил извършен по време на снимките на филм, съобщи радио „Франс ентер“ (France Inter), позовавайки се на източник от прокуратурата.

Според информацията на радиото адвокатите на Депардийо са изпратили уведомление за намерението си да внесат заявление за отказ от обжалване, което би довело до влизането в сила на първоначалната присъда. Защитата на актьора е отказала да потвърди или отрече тази информация в отговор на запитване от радиостанцията.

Заседанията на Апелативния съд трябваше да се проведат в периода между 16 и 20 ноември, пише БТА.

По-рано съд в Париж призна Жерар Депардийо за виновен по делото за сексуален тормоз и го осъди на 18 месеца условно лишаване от свобода. Съдът постанови също така актьорът да бъде вписан в регистъра на извършителите на сексуални престъпления, и му отне правото да упражнява избирателните си права за срок от две години.

Обвиненията срещу Депардийо бяха повдигнати от 54-годишната декораторка Амели и 34-годишната асистент-режисьорка Сара, които твърдят, че по време на снимките на филма Les Volets verts (2022) актьорът е отправял неприлични шеги и е проявявал сексуална агресия спрямо тях.

Според една от жените, както съобщи изданието Mediapart, Жерар Депардийо е отказал да се извини непосредствено след инцидента и дори ѝ се е разкрещял.

Въпреки че съдът не уважи искането на прокуратурата за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 евро, както и за налагане на задължително психологично лечение, той все пак задължи подсъдимия да заплати на пострадалите съответно 1000 евро и 2000 евро като обезщетение за „многократно причинени страдания“.