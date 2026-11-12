Тръмп удвоява митата за Мексико, ако страната не спре над 1000 мигранти, тръгнали за САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще удвои митата спрямо Мексико, ако страната не спре повече от хиляда мигранти, които са се насочили на север към границата след междинните избори в САЩ миналата седмица, като предупреди, че на тях няма да бъде позволено да влязат, предаде Ройтерс.

"И пак започваме!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл". "Те няма да бъдат приети! МЕКСИКО ТРЯБВА ДА ГИ СПРЕ, ВЕДНАГА, и ако не го направят, митата върху Мексико ще бъдат НЕЗАБАВНО УДВОЕНИ. МЕКСИКО, ГУБЕРНАТОРЪТ НА ТЕКСАС, САМИЯТ ЛИБЕРАЛЕН НОВ ГУБЕРНАТОР НА ТЕКСАС, НАШАТА ВЕЛИКА ГРАНИЧНА СЛУЖБА И СЛУЖБАТА ЗА ИМИГРАЦИОНЕН И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ (ICE) СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА. Няма да има снизходителност!", написа Тръмп, визирайки демократката Джина Инохоса, която спечели изборите за губернатор на щата Тексас.

Около 1500 души, предимно от Централна Америка, са тръгнали на север във вторник от южния град Тапачула в мексиканския щат Чиапас, близо до границата с Гватемала. Мигрантите се надяват, че победата на демократите на изборите, даваща на партията контрол над Конгреса от януари нататък, може да им отвори врати да живеят и работят в САЩ.

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум потвърди, че група хора върви на север към САЩ, но заяви, че откакто Тръмп се върна на власт миналата година, никакви големи групи от мигранти (предимно от Централна Америка) не са достигали до американската граница, пише БТА.

Хората във въпросната група са били информирани колко е трудно да влязат в САЩ, а Мексико се стреми да ги върне обратно в страните им на произход, добави Шейнбаум по време на пресконференция. "Няма да има репресивни действия", подчерта тя.

Някои местни медии съобщиха, че властите в щата Чиапас са върнали обратно мигранти, които тази седмица са се опитали да се присъединят към групата.

Мексиканският институт по миграция и регионалното правителство на щата Чиапас не са отговорили още на искането на Ройтерс за коментар.

"Ще използваме всички налични ресурси, за да гарантираме сигурността на границите ни", написа в социалните мрежи министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин след заплахата на Тръмп за налагане на мита. "На тази група от нелегални мигранти НЯМА да бъде позволено да влезе в страната ни. Точка", добави той.

САЩ и Мексико водят преговори за сключването на търговско споразумение, след като през юли Тръмп реши да не удължи срока на действие на търговския пакт между САЩ, Мексико и Канада.

Строгата имиграционна политика на администрацията на Тръмп до голяма степен спря потока от мигранти към южната граница на САЩ, което остави много приюти за мексикански мигранти празни.

Тръмп бе избран за втори мандат като президент през 2024 г., отчасти поради безпокойството на американските избиратели относно опазването на границата. Оттогава Тръмп обръща внимание на някои групи от мигранти, но през последните месеци заяви, че въпросът е загубил част от политическото си значение за него и колегите му републиканци.