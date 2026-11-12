Осем загинали под срутената сграда в Бруклин, сред тях и две деца (Видео, снимки)

Осем са вече загиналите под руините на сградата, която се срути в Бруклин, Ню Йорк. Ранените са 18, сред тях и четирима пожарникари, съобщи Фокс нюз.

Инцидентът станал около 16:00 часа в сряда на авеню „Бедфорд" в квартал Флатбуш. Триетажната сграда, построена през 30-те години на миналия век, се срутила върху съседен строителен обект, където по това време се извършвали изкопни дейности.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи в четвъртък, че сред загиналите има две деца. Шестима души са загинали на място под руините, а двама - в болница. Сред загиналите са и двама строителни работници на 26 години.

Властите в Ню Йорк са започнали разследване на пет компании, които са свързани със строителния обект, където са се извършали изкопни дейности. Проверени са над 100 подобни обекта в града.

"Ако има някои отговорен за тази трагедия, ще му потърсим пълната отговорност", заяви кметът Мамдани.

По данни на властите срутилата се сграда е била със смесено предназначение – жилища на горните етажи и търговски обект на партерното ниво. Тя се намирала непосредствено до терен, на който преди това била разрушена едноетажна постройка заради нов строителен проект.

При срутването конструкцията паднала в изкопания строителен терен, като разпръснала дървени и тухлени отломки. Съседна сграда, която имала обща стена с рухналата постройка, останала изправена, но част от стените ѝ били разрушени. Така се открили помещенията отвътре, включително спалня и гардероби с дрехи.