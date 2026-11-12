Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи

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Норвежките разузнавателни служби съобщиха, че съществува повишена опасност от руски саботажни операции в скандинавската държава, предаде Франс прес.

През 2026 г. норвежката Полицейска служба за сигурност (ПСС) е регистрирала увеличение на броя на случаитe на подривна дейност, съобщи тя в официално изявление. Според нея обстановката в сферата на сигурността допринася за "поемането на по-големи рискове от страна на руските разузнавателни служби".

"Смятаме, че имаме причини да очакваме, че руските разузнавателни служби ще извършат саботажни актове през новата година", каза Ингер Хаугланд, директорка на отдел "Контраразузнаване" в ПСС.

Службата обясни, че при саботажните операции се използват различни методи и посочи откриването на дрон близо до украински транспортен самолет в Германия, като отбеляза, че германските власти публично са заявили, че Русия може да стои зад случилото се.

Най-вероятните цели в Норвегия са "предприятията от отбранителната промишленост и обслужващите ги компании", но и критичната инфраструктура, и по-специално енергийният сектор, също могат да бъдат мишени, каза службата.

"ПСС засега не е установила никакви опити за саботажи срещу цели в Норвегия. Но ПСС е наясно, че лица, свързани с руското разузнаване, са картографирали инфраструктура и цели в Норвегия", каза Хаугланд, цитирана от БТА.

Службата обясни, че "голяма част от операциите в Европа са извършени чрез посредници" и отбеляза, че вербуваните лица може понякога "да не осъзнават, че зад действията им стои държава".

Като член на НАТО и твърд поддръжник на Украйна, Норвегия има 198-километрова граница с Русия в Арктика.