Кремъл: Мирните преговори за Украйна ще продължат

Кремъл заяви, че преговорите между руския президент Владимир Путин и двамата специални пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са били ползотворни, и добави, че от американска страна е било подкрепено предложението на Путин за съвместна хуманитарна мисия в град в Източна Украйна, предаде Ройтерс.

Кремълският съветник по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков заяви, че Путин ще продължи обсъжданията по въпроса за Украйна с американския си колега Доналд Тръмп на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън по-късно този месец. По думите на Ушаков преките преговори с Украйна, които бяха възобновени тази седмица в Абу Даби след деветмесечна пауза, ще продължат.

Ушаков заяви, че Русия е дала ясно да се разбере на американските пратеници, че НАТО не може да се разширява повече, и изрази надежда, че Европа ще подкрепи преговорите за нова европейска архитектура на сигурност.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да постигне прекратяване на конфликта в Украйна, като и двете страни отделят голямо внимание на този въпрос, заяви Джаред Къшнер в ефира на "Вести" след посещението си в Москва.

Къшнър също така подчерта, че хуманитарните мисии допринасят за укрепването на доверието в рамките на процеса, свързан с Украйна.

По време на разговорите Путин представи пред двамата специални пратеници на САЩ предложение за хуманитарна мисия в град Константиновка в Източна Украйна, която може да следва модела, който беше приложен в края на миналия месец в контролирания от руските сили украински град Олешки – осигуряване на възможност за евакуация на цивилното население и предоставяне на помощи на жителите, които решат да останат, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.