Иран: 4 петролни танкера са поразени при взривове в Ормузкия проток

Четири петролни танкера са били поразени от експлозии в Ормузкия проток, заявиха иранските военни, цитирани от Ройтерс. Те добавиха, че плавателните съдове са пренебрегнали предупрежденията и са навлезли в зони, които Иран смята за ограничени за достъп в рамките на този стратегически морски път.

Танкерите продължават да бъдат обект на атаки в протока, въпреки възстановяването на трафика и очакванията за деескалация на конфликта между САЩ и Иран, очаквания, които доведоха до спад в цените на петрола.

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщиха, че вчера два супертанкера са били извадени от строя вследствие на експлозии, след като са пренебрегнали предупрежденията да не използват маршрут, определен от Иран като „неразрешен“.

Двата плавателни съда „експлодираха, след като се натъкнаха на морски мини“, съобщиха иранските държавни медии, излъчвайки кадри, за които твърдят, че са видеозаписи от инцидентите.

По-късно иранската армия заяви, че днес следобед още два танкера са попаднали на мини, докато са плавали през източната част на Ормузкия проток. Според държавната телевизия, те са пренебрегнали предупрежденията и са изключили радарните си системи. Танкерите са навлезли в зона с ограничен достъп, след което са се запалили, се посочва в съобщението.

В по-ранен етап от конфликта, започнал през февруари между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, военноморските сили на КГИР поемаха отговорност за атаките срещу танкери. Напоследък обаче те съобщават, че плавателните съдове са се запалили, след като са попаднали на морски мини, докато са преминавали през южната част на протока - зона, която Иран е обявил за „неразрешен маршрут“.

В някои от тези случаи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) посочи, че плавателните съдове са били ударени от неидентифицирани снаряди.

В съобщения от днес Британската организация за морски търговски операции заяви, че вчера, докато е напускал протока, един плавателен съд е бил ударен от неидентифициран снаряд на около 14 морски мили (около 26 километра) северозападно от емирството Рас ал Хайма в ОАЕ, което е предизвикало пожар в машинното отделение, пише БТА.

Предприети са действия за гасене на пожара, а целият екипаж е бил евакуиран, се добавя в съобщенията. Най-малко 10 кораба са били поразени през първите 10 дни на ноември, след 37 нападения през октомври, което е най-високият брой за един месец от началото на конфликта в края на февруари, сочат данни на Института за близкоизточна политика във Вашингтон.