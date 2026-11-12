В Испания задържаха германска двойка, укрили данъци за 23 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанските власти задържаха германска двойка на остров Майорка. Те са издирвани от германската полиция за укриване на данъци за 23 млн. евро, съобщи БТА, позовавайки се на ДПА.

Двамата са задържани от испанската полиция във вторник, като в ареста са участвали и полицаи от германската провинция Саксония.

Иззети са 13 650 евро, 30 кредитни карти, седем мобилни телефона и четири компютъра при претърсване на вилата на двамата германци в град Калвия. Той се намира в западната част на острова.

Сметките на двойката са замразени. Към момента се чака решение на испанския съд дали да бъдат екстрадирани в Германия, където прокуратурата в град Кемниц (в провинция Саксония) води разследване срещу тях.