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14 загинали и 30 ранени при верижна катастрофа в OAE (Видео)

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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КАДЪР: Екс/@kanpurtak
КАДЪР: Екс/@kanpurtak

14 души са загинали, а десетки са ранени при верижна катастрофа в Обединените арабски емирства (OAE), съобщава Би Би Си. 

Шофьор на камион е изгубил контрол и се блъснал в няколко превозни средства във Фуджейра, съобщи местното министерство на вътрешните работи.

В инцидента са участвали 23 превозни средства, включително пет камиона. Случил се е на входа на източното емирство при „бавно движещ се трафик" малко преди полунощ.

Ударът е довел до „запалване на камиона и разпространяване на пожара към няколко други коли, което е довело до човешки жертви.

30 души са ранени и откарани в болница, съобщи полицията във Фуджейра, като добави, че се извършват ДНК-тестове за идентифициране на телата на жертвите. Някои от тях са граждани на ОАЕ.

Индийското консулство в ОАЕ заяви, че сред загиналите има и негови граждани и посочи, че е установило връзка с „опечалените семейства" и работи с местните власти за оказване на помощ и подкрепа.

Официални представители заявиха, че камионът се е сблъскал с друго превозно средство, преди да се преобърне и да удари други, които са спрели поради "бавно движещ се трафик" по улицата.

Службите за спешна помощ, полицията, парамедиците и екипите за гражданска защита, се притекли на мястото на инцидента, за да потушат пожара, да превозят ранените до болниците и да обезопасят мястото, където все още работят специализирани екипи.

Министерството на вътрешните работи на ОАЕ и полицията изразиха най-дълбоките си съболезнования и искрено съчувствие към семействата на загиналите и пожелаха бързо възстановяване на ранените.

Половината от пострадалите били изписани от болницата, след като получили медицинска помощ, а останалите остават под лекарско наблюдение. Те са граждани на ОАЕ, Оман, Индия, Бразилия, Пакистан, Йордания и Египет.                                     

КАДЪР: Екс/@kanpurtak

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