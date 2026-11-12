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Хегсет награди войника, който му се скара да мълчи (Видео)

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

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Пийт Хегсет СНИМКА: Ройтерс
Пийт Хегсет СНИМКА: Ройтерс

Пийт Хегсет награди войника, който му се скара да мълчи пред Гроба на незнайния воин във Вашингтон, съобщи Асошиейтед прес. 

Случката се разигра след церемония по случай Деня на ветераните в Арлингтънското национално гробище. 

Хегсет, съпругата му Дженифър, началникът на кабинета му Рики Бурия и други високопоставени представители на Пентагона се събрали за общи снимки пред мемориала.

След импровизираната фотосесия групата започнала да се отдалечава от паметника, когато от нея се чули смях и оживени разговори. Това предизвикало реакцията на военнослужещ от елитния 3-ти пехотен полк на американската армия, известен като „Старата гвардия", който охранявал гроба.

„Всички посетители трябва да поддържат атмосфера на тишина и уважение по всяко време!", извикал караулът към групата.

Хегсет публикува днес снимки в социалните мрежи, на които се вижда как закача отличието и се ръкува с войника. „Обичаме войници. Обичаме стандарти. Добра работа, специалисте", написа той под снимката.

Хегсет прие в Пентагона армейското подразделение, което охранява Гроба на незнайния воин и награди специалист Томас Иглесиас с Медал за заслуги на Обединените въоръжени сили „за изпълнението на служебните му задължения пред Гроба на незнайния воин на 11 ноември 2026 г.", съобщи Пентагонът.

Гробът е един от най-почитаните военни мемориали в САЩ. В него са положени останките на неизвестни американски войници от Първата, Втората световна и Корейската война, пише БТА. 

Инцидентът се случва по-малко от денонощие, след като Хегсет се размина на косъм с процедура по импийчмънт, инициирана от законодатели в Конгреса. 

Пийт Хегсет СНИМКА: Ройтерс

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