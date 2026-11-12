Хегсет награди войника, който му се скара да мълчи (Видео)

Пийт Хегсет награди войника, който му се скара да мълчи пред Гроба на незнайния воин във Вашингтон, съобщи Асошиейтед прес.
Случката се разигра след церемония по случай Деня на ветераните в Арлингтънското национално гробище.
Хегсет, съпругата му Дженифър, началникът на кабинета му Рики Бурия и други високопоставени представители на Пентагона се събрали за общи снимки пред мемориала.
След импровизираната фотосесия групата започнала да се отдалечава от паметника, когато от нея се чули смях и оживени разговори. Това предизвикало реакцията на военнослужещ от елитния 3-ти пехотен полк на американската армия, известен като „Старата гвардия", който охранявал гроба.
„Всички посетители трябва да поддържат атмосфера на тишина и уважение по всяко време!", извикал караулът към групата.
Хегсет публикува днес снимки в социалните мрежи, на които се вижда как закача отличието и се ръкува с войника. „Обичаме войници. Обичаме стандарти. Добра работа, специалисте", написа той под снимката.
Хегсет прие в Пентагона армейското подразделение, което охранява Гроба на незнайния воин и награди специалист Томас Иглесиас с Медал за заслуги на Обединените въоръжени сили „за изпълнението на служебните му задължения пред Гроба на незнайния воин на 11 ноември 2026 г.", съобщи Пентагонът.
Гробът е един от най-почитаните военни мемориали в САЩ. В него са положени останките на неизвестни американски войници от Първата, Втората световна и Корейската война, пише БТА.
Инцидентът се случва по-малко от денонощие, след като Хегсет се размина на косъм с процедура по импийчмънт, инициирана от законодатели в Конгреса.
A soldier guarding the Tomb of the Unknown Soldier issued a verbal reprimand to a group of advisers and staffers with Defense Secretary Pete Hegseth following a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery. As the group broke from taking photos, a loud laugh could be heard, and the soldier guarding the tomb shouted: “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times.”— The Associated Press (@AP) November 11, 2026