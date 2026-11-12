Хегсет награди войника, който му се скара да мълчи (Видео)

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Пийт Хегсет награди войника, който му се скара да мълчи пред Гроба на незнайния воин във Вашингтон, съобщи Асошиейтед прес.

Случката се разигра след церемония по случай Деня на ветераните в Арлингтънското национално гробище.

Хегсет, съпругата му Дженифър, началникът на кабинета му Рики Бурия и други високопоставени представители на Пентагона се събрали за общи снимки пред мемориала.

След импровизираната фотосесия групата започнала да се отдалечава от паметника, когато от нея се чули смях и оживени разговори. Това предизвикало реакцията на военнослужещ от елитния 3-ти пехотен полк на американската армия, известен като „Старата гвардия", който охранявал гроба.

„Всички посетители трябва да поддържат атмосфера на тишина и уважение по всяко време!", извикал караулът към групата.

Хегсет публикува днес снимки в социалните мрежи, на които се вижда как закача отличието и се ръкува с войника. „Обичаме войници. Обичаме стандарти. Добра работа, специалисте", написа той под снимката.

Хегсет прие в Пентагона армейското подразделение, което охранява Гроба на незнайния воин и награди специалист Томас Иглесиас с Медал за заслуги на Обединените въоръжени сили „за изпълнението на служебните му задължения пред Гроба на незнайния воин на 11 ноември 2026 г.", съобщи Пентагонът.

Гробът е един от най-почитаните военни мемориали в САЩ. В него са положени останките на неизвестни американски войници от Първата, Втората световна и Корейската война, пише БТА.

Инцидентът се случва по-малко от денонощие, след като Хегсет се размина на косъм с процедура по импийчмънт, инициирана от законодатели в Конгреса.