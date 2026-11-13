Голям товарен кораб се е ударил в мост над река Делауеър в САЩ

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Голям товарен кораб се е ударил в мост над река Делауеър, нарушавайки движението между Палмира, в щата Ню Джърси, и Филаделфия, съобщи представител на властите на щата Пенсилвания, предаде Асошиейтед прес.

В резултат на удара на кораба на 1115-метровият мост „Такони-Палмира“, той не е могъл да бъде затворен и това е предизвикало сериозно задръстване от страната на Филаделфия.

Стоманеният мост има три ленти за автомобилно движение – две в посока Филаделфия и една към щата Ню Джърси, съобщава БТА.

Според оценки от 2025 г. по моста могат да преминават до 76 200 превозни средства дневно.