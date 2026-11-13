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Нападателят, прострелял петима души в центъра на Вашингтон, се е самоубил

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

Нападателят, прострелял петима души в центъра на Вашингтон, е мъртъв, предадоха световните агенции, като се позоваха на полицията.

Стрелбата е станала в район недалеч от Белия дом. Заподозреният стрелец влязъл в спортна зала и застрелял мъж, намиращ се там. После се барикадирал в дома си в съседна сграда и започнал да стреля по минувачи, а накрая се самоубил.

Полицията го идентифицира като 55-годищният Мат Ламбърт, който бил в конфликт със съкооператорите ти. Убитият в стрелбата мъж е бил домоуправител на сградата, в която живеел стрелецът, съобщава БТА.

Ранените са две жени и двама мъже и са откарани в болница, като един от тях е в критично състояние.

снимка: РОЙТЕРС

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