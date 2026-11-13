Европа сяда на масата за преговори за край на войната в Украйна

Европейците ще участват в следващия кръг от преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след срещата с американските пратеници, състояла се в Дъблин, предадоха световните агенции.

„Не можем да сключим това споразумение между Москва и Киев, без европейците да седнат на масата за преговори“, съгласи се Джаред Къшнър, един от двамата специални пратеници на Доналд Тръмп, който заедно с другия специален пратеник – Стив Уиткоф, разговаря с украинския лидер. Преди това двамата емисари проведоха среща с руския президент Владимир Путин в Москва.

„Важно е всички въпроси да бъдат деблокирани“, заяви още Зеленски след срещата си с американските пратеници в Дъблин, където той е на посещение за участие в европейска среща на върха, предаде Ройтерс.

„Решихме да работим по програма, която да обхваща различни възможности за деескалация и някаква форма на прекратяване на огъня... Надявам се, че ще имаме такава програма. Да, това е важно“, добави той.

Вчера Уиткоф обяви, че скоро ще се проведе нов кръг от преговори с участието на европейски представители. Съобщението дойде след срещата му с руския президент Владимир Путин в Москва.

Европейците отдавна настояват да бъдат включени във всички дискусии, като изтъкват, че уреждането на конфликта в Украйна засяга сигурността на целия континент. Досега обаче Москва не допускаше европейците до преговорите между Русия и Украйна. Според Къшнър сега този въпрос може да бъде уреден и Москва да се съгласи на европейците да присъстват на преговорите, отбелязва Франс прес и БТА.

Това съобщение обаче допълнително засилва натиска върху европейските държави, които от месеци не успяват да постигнат съгласие относно това кой да бъде техен представител за тези преговори.

Срещата в Дъблин между Зеленски и Уиткоф и Къшнър беше част от продължителната дипломатическа активност през тази седмица, посветена на войната в Украйна.

Преди посещението си в Москва Джаред Къшнър и Стив Уиткоф участваха в двудневни преговори между Украйна и Русия в Абу Даби под егидата на САЩ.

По време на посещението си в Кремъл вчера Владимир Путин заяви, че ще остане непреклонен в максималистичните си искания за прекратяване на конфликта в Украйна, като същевременно предложи временно примирие в ключов град на фронтовата линия. Москва настоява преговорите да се съсредоточат преди всичко върху широкия въпрос за сигурността в Европа.

Киев и европейските му съюзници се противопоставят на преразпределянето на сферите на влияние между Вашингтон, Москва и Пекин и настояват преговорите първо да доведат до прекратяване на конфликта в Украйна.

Зеленски заяви в сряда, при пристигането си в Дъблин за участие в европейската среща на върха, че може да се отвори „прозорец на възможностите“ за постигане на прекратяване на огъня преди 2027 г.

Руският президент обаче повтори вчера пред американските пратеници исканията на Русия относно териториите, за чието присъединяване Москва претендира, и отново заяви, че всяко разполагане на чуждестранни войски в Украйна би означавало „продължаване на войната“.

По време на продължителен разговор с пратениците на Доналд Тръмп, излъчен по руската телевизия, Владимир Путин отхвърли всякаква възможност за създаване на „сиви зони“ или демилитаризирани зони около фронтовата линия.

В момента Русия контролира малко над 19% от територията на Украйна. От 2022 г. Москва претендира за анексирането на четири украински области – Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска, без да контролира изцяло нито една от тях. Тези анексии не са признати от Киев и международната общност.

Руският президент определи като „абсолютно неприемлива“ и възможността за разполагане на чуждестранни войски в Украйна – мярка, за която Киев настоява като гаранция за сигурност срещу възобновяване на конфликта.

Вчера Путин предложи и провеждането на „хуманитарна“ операция в украинския град Константиновка, който се намира в центъра на бойните действия в Донецка област, в Източна Украйна.

По време на двудневните преки разговори в Абу Даби във вторник и сряда – първите от повече от осем месеца насам – Русия и Украйна се договориха за нова мащабна размяна на военнопленници, чийто точен брой все още предстои да бъде уточнен. Снощи Зеленски заяви, че това ще бъде най-голямата размяна от началото на войната.