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Тръмп иска да реши въпроса с Куба преди края на мандата си

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да „реши въпроса с Куба“, преди да приключи президентският му мандат, предаде ДПА.

„Искам да приключа с въпроса за Куба, преди да си тръгна“, каза Тръмп пред радиоводещия Хю Хюит, който го попита дали обмисля „освобождаването на Куба“ чрез военна намеса.

„Следим ситуацията много внимателно. Страната се намира в много тежко положение. По същество това е една провалена територия, държава или както щете я наричайте“, каза Тръмп.

Президентският мандат на Тръмп трябва да приключи през януари 2029 г.

През последните месеци правителството на САЩ наложи поредица от санкции срещу Куба, което значително задълбочи продължаващата от години икономическа и енергийна криза в страната, както и хуманитарната извънредна ситуация в карибската държава с население от 9,4 милиона души.

Вашингтон даде да се разбере, че очаква икономическа и политическа промяна в Куба, както и дистанциране на кубинското правителство от големи световни сили като Китай и Русия – в името на националната сигурност на САЩ, съобщава БТА.

снимка: РОЙТЕРС

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