Рекорден брой арести и депортации на мигранти в САЩ за последните 23 години

Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ е арестувала и депортирала повече хора през последната финансова година, отколкото през който и да е друг период от 23-годишната си история. Това съобщи министерството на вътрешната сигурност на САЩ, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Новината идва на фона на изпълнението от страна на президента Доналд Тръмп на обещанията му за масови депортации – политика, която му помогна да се върне в Белия дом през 2024 г., но същевременно предизвика политическа реакция, допринесла за убедителната победа на демократите на междинните избори миналата седмица.

Данните, публикувани вчера от министерството, отразяват огромните финансови средства, вложени от администрацията на Тръмп в засилване на имиграционния контрол. Те включват повече средства за служителите, отговарящи за депортациите, центровете за задържане и полетите за извеждане на имигранти от страната.

В същото време демократите в Конгреса, окуражени от убедителните си победи както в Камарата на представителите, така и в Сената, обещават засилен контрол върху дейността на Службата, която е в основата на политиката на президента за масови депортации.

Службата съобщи, че през финансовата година, приключила на 30 септември, е депортирала 483 200 души. През 2014 г., по време на управлението на тогавашния президент Барак Обама, са били депортирани 405 090 души. Броят за 2026 г. е с 9% по-висок от предишния рекорд от 442 640 депортации за същия период година по-рано и със 78% над равнището от 271 480 през 2024 г. – последната година от президентството на Джо Байдън.

Въпреки това в съобщението на Министерството на вътрешната сигурност липсва важна информация, включително колко от депортираните имат съдебни досиета, както и подробна разбивка на статистическите данни.

Освен това броят на депортациите често е труден за точно определяне, тъй като през различните години общите стойности се изчисляват по различни методи.

Администрацията на Тръмп до голяма степен прекрати редовното публикуване на данни за имиграционния контрол след встъпването си в длъжност. Вместо това информацията се оповестява периодично чрез прессъобщения или публикации в социалните мрежи, без подробните статистически отчети, които преди това бяха предоставяни.

Операциите по затягане на имиграционния контрол в САЩ при втората администрация на Тръмп често се провеждаха демонстративно и с голяма публичност, отчасти с цел да сплашат мигрантите и да ги накарат доброволно да напуснат страната. Репресивните мерки обаче невинаги се развиха според първоначалния план. Най-сериозният обрат настъпи по-рано тази година в Минеаполис, където бяха разположени над 2000 федерални служители. Хиляди протестиращи излязоха на улицата, за да се противопоставят на маскираните и често пъти тежко въоръжени агенти, пристигащи с колони от необозначени автомобили. Двама американски граждани – 37-годишните Рене Гуд и Алекс Прети – бяха убити при сблъсъци със служители на реда. След това администрацията бързо се оттегли от демонстративните операции с голям обществен отзвук.

Макар арестите да намаляха след убийствата, впоследствие те бързо се върнаха до рекордните си равнища.

До изборите миналата седмица позицията на Белия дом по имиграционния въпрос вече беше загубила част от подкрепата си. Дори в някои силно републикански селски райони избирателите подкрепиха демократите, след като станаха свидетели на арестите на дългогодишни техни съседи мигранти. Много от тези хора са ключови работници в земеделските стопанства, животновъдните ферми и месопреработвателните предприятия.

Най-високият регистриран брой депортации в историята на САЩ е постигнат по време на кампанията на президента Дуайт Айзенхауер срещу незаконната имиграция откъм Мексико, припомня Асошиейтед прес.