Тръмп: Китай изпитва силна омраза към Джими Лай

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Китай изпитва „силна омраза“ към бившия хонконгски медиен магнат Джими Лай и че е малко вероятно той да бъде освободен от затвора, предаде Франс прес и БТА.

78-годишният Джими Лай, бизнесмен и основател на закрития вече продемократичен вестник „Епъл дейли“, беше осъден в началото на февруари за тайно сътрудничество с чуждестранни сили и публикуване на подстрекателски материали. Той получи най-тежката присъда, налагана досега по силата на закона за националната сигурност, въведен от Пекин.

Законът влезе в сила през 2020 г. след продемократичните протести в Хонконг. Демонстрациите, които на моменти прерастваха в насилие, разтърсиха през предходната година територията, върната на Китай от Великобритания през 1997 г.

Няколко правозащитни организации и чуждестранни правителства призоваха за освобождаването на Джими Лай. През май Доналд Тръмп заяви, че вече е обсъждал случая му с китайския президент Си Дзинпин.

„По този въпрос има силна омраза“, каза сега Тръмп в интервю за американската телевизия „Сейлъм нюз ченъл“.

„Президентът Си обясни какво се е случило в Хонконг и (...) че този Джими Лай е бил лидерът, който им е създал огромни проблеми“, обясни Тръмп. Той изрази песимизъм относно съдбата на Лай.

„Успях да освободя други хора. Случаят с Джими Лай е малко по-различен“, заяви Тръмп.

По-рано тази година Пекин освободи пастора Езра Джин, след като Тръмп повдигна въпроса за него пред Си.

Американският президент ще се срещне с китайския си колега следващата седмица на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън.