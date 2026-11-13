Дженсън Хуанг имал и трета афера със служителка на Nvidia

Отстраненият изпълнителен директор на гиганта Nvidia (Енвидиа) Дженсън Хуанг е имал трета извънбрачна афера със служителка на компанията, съобщава "Дейли мейл". Разкритието идва след новините за две други извънбрачни връзки, които доведоха до оставката му в четвъртък - скандалът с Алис Хуанг, която американското разузнаване подозира, че е китайски шпионин, и връзката му с Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на Nvidia по здравеопазването. Информацията за третата афера на 63-годишния Хуанг е на Ройтерс, но медията не съобщава името и длъжността на третата жена.

Ръководството на компанията е било изправено пред трудното решение дали да отстрани съоснователя си. Подобен ход би могъл да има сериозни последици за пазарната стойност на дружеството и за доверието на инвеститорите, предвид централната роля на Хуан в развитието му през последните повече от 30 години.

Една от предполагаемите връзки е с 48-годишната Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на „Енвидиа" по здравеопазването. Според публикацията двамата са били заснети в близък контакт в хотел в Сан Хосе, Калифорния. Видеото е направено от случаен очевидец. И двамата са семейни, а вътрешните правила на компанията поставят ограничения върху интимните отношения между ръководители и подчинени.

За 49-годишната Алис Хуан (съвпадението на фамилиите с изпълнителния директор е случайно) американски разузнавателни служби са изразили подозрения, че може да е работила за китайските разузнавателни структури. Пекин отхвърли обвиненията като неоснователни.

„Енвидиа" обяви независимо разследване, което трябва да установи дали Хуан е бил обект на опит за чуждестранно разузнавателно влияние.

Според публикация на „Ню Йорк Таймс" Алис Хуан и съпругът ѝ Канг Уей са участвали в бизнес дейности, свързани с търговията с чипове на „Енвидиа". Твърди се, че чрез регистрирана в Сингапур компания са осъществявани доставки за Китай въпреки американските ограничения върху износа на най-модерните полупроводници.

Скандалът поставя под въпрос и отношенията на Хуан с американския президент Доналд Тръмп. Двамата поддържат близки контакти, а ръководителят на „Енвидиа" е подкрепял по-либерален подход към продажбите на американски чипове за китайския пазар. Той направи толкова много за страната си, коментира президентът в началото на гръмналия скандал.

"Енвидиа" е водещ производител на графични процесори, използвани за обучението и функционирането на системи с изкуствен интелект. Компанията има около 42 000 служители, а успехът ѝ през последните десетилетия е тясно свързан с личността на Хуан.

Хуан е женен за Лори Милс от 1985 г. Двамата се запознават в Орегонския държавен университет, а през 1993 г. той основава „Енвидиа" заедно с двама партньори. Съпругата му е участвала активно в развитието на бизнеса и управлението на семейните финанси. Те имат две деца, които също работят в компанията.

Развитието на скандала съвпада с период на несигурност за технологичния сектор заради огромните инвестиции в изкуствен интелект и опасенията от евентуален пазарен балон.

Акциите на дружеството са поевтинели с до 14% след съобщението за оттеглянето му. Междувременно се появиха спекулации, че той може да се присъедини към космическата компания „СпейсЕкс" на Илон Мъск.

Случаят вероятно ще привлече и вниманието на американския Конгрес заради въпросите около контактите на Хуан с китайски бизнесмени и политиката на Вашингтон за износ на технологии към Китай.