Организации съдят пет AI гиганта с искане да спрат развитието на технологията

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Коалиция от неправителствени организации заведе дело срещу пет от водещите компании в областта на изкуствения интелект с искане временно да бъде замразено развитието на технологията заради рисковете за обществената безопасност, съобщава "Политико".

Искът е внесен в четвъртък в съда на окръг Сан Франциско, Калифорния, срещу „Антропик" (Anthropic), „Гугъл" (Google), „Мета" (Meta), „ОупънЕйАй" (OpenAI) и „СпейсЕксСИ" (SpaceXSI).

Според ищците развитието на все по-мощни системи с изкуствен интелект крие опасност от сериозни инциденти, кибератаки и загуба на човешкия контрол над технологията.

„Търсим отговорност от всяка друга индустрия, когато нейните продукти застрашават обществената безопасност. Компаниите за изкуствен интелект не трябва да правят изключение", заяви Брендън Щайнхаузер, изпълнителен директор на Алианса за сигурен изкуствен интелект (Alliance for Secure AI), една от организациите, завели делото.

Това е пореден опит чрез съдебни действия да бъде ограничено влиянието на големите технологични компании и да се поставят по-строги граници пред развитието на изкуствения интелект.

В основата на иска е Законът на Калифорния срещу нелоялната конкуренция, който позволява на граждани и организации да търсят съдебна защита срещу незаконни или вредни бизнес практики.

В жалбата се посочват случаи на неразрешени кибератаки, извършени от автономни AI модели, опасността от загуба на човешкия контрол над самоусъвършенстващи се системи и рискът от катастрофални последици за човечеството.

Според ищците продължаващото разработване на все по-мощен изкуствен интелект представлява незаконна бизнес практика, тъй като потенциалните последици могат да застрашат общественото здраве и безопасност.

Организациите твърдят още, че възможността AI системи да извършват неразрешени хакерски атаки създава допълнителни разходи за компании и граждани, които са принудени да инвестират повече средства в защитата на компютърните си мрежи.

В исковата молба се посочва и че развитието на технологията може да представлява практика, причиняваща значителни вреди, ако доведе до мащабна катастрофа. Ищците твърдят, че подобни действия противоречат и на закон SB 53 на Калифорния, приет с цел ограничаване на катастрофалните рискове от изкуствения интелект.

Какво искат организациите от съда

Коалицията настоява за съдебна забрана, която да попречи на петте компании да:

Разработват или внедряват AI технологии, по-мощни от най-напредналите им съществуващи системи.

Пускат в действие програми с изкуствен интелект, предназначени да се самоусъвършенстват автономно.

Правният аргумент в делото не е нов. През септември неправителствената организация „Лийгъл Адвоутс фор Сейф Сайънс енд Текнолоджи" (Legal Advocates for Safe Science and Technology – LASST) заведе подобен иск срещу OpenAI, позовавайки се на същия закон на Калифорния.

Тогава организацията поиска съдебна забрана за използването на технологии на OpenAI за неразрешено проникване в компютърни системи на трети страни. Поводът беше случай, при който автономни модели на компанията са извършили хакерска атака срещу платформата Hugging Face.

Новото дело ще постави на изпитание и въпроса доколко организации, които не са претърпели пряка вреда от дадена технология, могат да търсят съдебна отговорност от компаниите, които я разработват.

Крайната цел на ищците е да бъде ограничено развитието на най-мощните системи с изкуствен интелект, докато не бъдат въведени достатъчно надеждни гаранции за безопасността им.