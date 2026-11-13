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Иран съобщава за унищожен американски радар в Бахрейн

Марияна Бойкова

Редактор: Марияна Бойкова

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Атака в Бахрейн Кадър: Екс/OSINTWarfare
Атака в Бахрейн Кадър: Екс/OSINTWarfare

За унищожена американска радарна система за ранно предупреждение в Бахрейн съобщава корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) - идеологическата армия на Ислямска република Иран. Изявлението е излъчено тази сутрин по държавната телевизия и е цитирано от Франс прес, предава БТА.

Нито САЩ, нито Бахрейн засега са потвърдили информацията за удари срещу малкия архипелаг в Залива. Военни бази и съоръжения в Бахрейн бяха атакувани няколко пъти през последните месеци в рамките на войната в Близкия изток, която започна в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран.

"Преди няколко часа бойци на аерокосмическите сили на КГИР атакуваха и унищожиха радар за ранно предупреждение на американските агресори на остров Бахрейн, в отговор на вражеска въздушна атака срещу телекомуникационна кула в Сирик (пристанищен град в Южен Иран)", уточнява КГИР в изявлението си.

"Това е сериозно предупреждение срещу врага агресор да прекрати въздушните провокации и контрабандата на петрол през Ормузкия проток", добавя Революционната гвардия.

Централното военно командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) заяви през октомври, че е помогнало на страни от Залива да изнесат 1,5 милиарда барела петрол от лятото през Ормузкия проток - стратегически морски маршрут, през който преминаваше една пета от световните доставки на петрол и газ преди войната.

Техеран наложи контрол над стратегическия морски път, а САЩ наложиха блокада на иранските пристанища и ескортират петролните танкери през протока.

Атака в Бахрейн Кадър: Екс/OSINTWarfare

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