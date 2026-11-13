Financial Times: Руската армия ще загуби 650 000 убити войници до края на годината

Общият брой на руснаците, убити във войната в Украйна до август, е бил приблизително 550 000 души според анализ на Financial Times на хакнати данни на Росстат.

Според изчисленията на вестника, ако наблюдаваната през януари смъртност продължи през цялата година, броят на жертвите ще достигне 650 000 до края на декември.

Данните на Росстат регистрират приблизително 410 000 смъртни случая, пряко свързани с войната, според FT. Журналистите на вестника са идентифицирали допълнителни 12 000 жертви на войната въз основа на техния военен статус, възраст и място на смъртта. Журналистите са включили и 42 000 смъртни случая на мъже в наборна възраст, споменати в данните на Росстат в резултат на съдебни дела, при които роднини не са успели да намерят тялото.

Реалният брой на жертвите обаче вероятно е по-висок поради забавяния в регистрирането на смъртните случаи, пише вестникът. Например, през 2026 г. продължи регистрацията на документи за хора, загинали по време на битката за Мариупол през 2022 г.

Данните на Росстат показват особено високи нива на смъртност в отделни битки в Украйна. Около 120 000 смъртни случая – една трета от общия брой регистрирани, са настъпили в районите на Авдеевка и Покровск. Други 48 000 са настъпили в съседния район Бахмут. Журналисти отбелязват, че битките за всеки от тези градове са били по-кървави от съветското нахлуване в Афганистан от 1979 до 1989 г.

Данните на Росстат показват също, че руската армия е остаряла по време на войната. През 2025 г. средната възраст на загиналия е била 40 години, в сравнение с 34 години през първата година на войната.

Най-голямата група са били мъже на възраст 35–44 години, представляващи 158 000 смъртни случая. Мъжете на възраст 18–24 години са представлявали около 10% от загиналите; техният дял намалява от началото на войната.

FT също така откри информация в данните на Росстат за 4141 чуждестранни граждани, починали по време на служба в руските въоръжени сили. Най-голям брой от тях са граждани на Узбекистан (807) и Таджикистан (598). Сред латиноамериканските страни Колумбия е начело с 98 смъртни случая. В Африка най-голям брой смъртни случаи са регистрирани сред граждани на Нигерия, Камерун и Египет - общо 127. Базата данни включва също 44 починали граждани на Непал, 20 граждани на Бангладеш и 10 граждани на Индия.

Хакването позволи на агенцията да оцени мащаба на смъртните случаи от коронавирус в Русия. Според нейните данни, приблизително 457 000 руснаци са починали от COVID-19 през 2021 г. Това означава, че смъртността от коронавирус в Русия е 2,5-3 пъти по-висока, отколкото във Великобритания и ЕС.

От 2021 г. насам приблизително 85 000 души са починали в Русия от причини, свързани с ХИВ, включително 14 000 през 2025 г., съобщава вестникът. За сравнение, в Северна Америка, Западна и Централна Европа общият брой на смъртните случаи от същите причини през 2025 г. е бил по-малък от 10 000.

За хакването на Росстат от групите Silent Crow и Cyberpartisans BY беше съобщено на 1 ноември. Хакерите твърдят, че са се сдобили с приблизително 23 терабайта данни.

Bloomberg проучи структурата на открадната база данни: агенцията не откри признаци на подправяне, въпреки че не успя да потвърди автентичността на целия набор от данни, използвайки криптографски методи. Росстат призна кибератаката, но отрече, че нападателите са се сдобили със защитени данни.

Въз основа на тези данни The Economist прогнозира смъртта на приблизително 230 000 руснаци през цялата 2026 г. - повече отколкото през която и да е предходна година от войната.

Изданието цитира и оценката на Silent Crow за 504 000 руски военни жертви към 28 август, като се вземат предвид забавянията в регистрацията.