Необичайно натоварване на сървърите е причината за глобалния срив на „Майкрософт"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Необичайно високо натоварване на сървърната инфраструктура на „Майкрософт" е причината за глобалния срив, който засегна услугите на компанията, сред които „Аутлук" (Outlook), „Тиймс" (Teams) и изкуствения интелект „Копайлот" (Copilot) , съобщава Би Би Си.

От технологичния гигант обясниха, че част от сървърите са станали неочаквано недостъпни. Това е довело до прехвърляне на натоварването върху останалите и е предизвикало допълнителни затруднения в работата на услугите.

Проблемите бяха регистрирани в четвъртък, когато сигналите за прекъсвания рязко се увеличиха в сайта Downdetector. Около 18:00 ч. по Гринуич близо 140 000 потребители са съобщили за проблеми с Outlook – над 2000 пъти повече от обичайното.

Сривът засегна и други технологични компании, включително OpenAI и Anthropic, чиито инструменти също отчетоха затруднения заради зависимостта си от инфраструктурата на „Майкрософт".

Първоначално компанията съобщи, че усилията за възстановяване дават положителни резултати. Няколко часа по-късно обаче уточни, че предприетите мерки не действат според очакванията и работата по отстраняването на проблемите продължава.

Представителят на „Майкрософт" Чарлз Ламанна заяви, че инцидентът не е свързан с кибератака или пробив в сигурността.

Последиците от прекъсването са усетени в най-малко 74 държави. Засегнати са правителствени системи в Сингапур и Япония, австралийски разузнавателни служби и комуникационни системи на Върховния съд на Филипините.

Случаят показва колко сериозни могат да бъдат последствията от технически проблеми в инфраструктурата на големите технологични компании, от която зависят държавни институции, бизнеси и милиони потребители по света.