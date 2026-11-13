ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Възраждане" сезира прокуратурата заради думите на...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Гръцките хотелиери скочиха срещу незаконните Airbnb имоти

Бойка Атанасова, Атина

Бойка Атанасова, Атина

2364
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Airbnb. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ
Airbnb. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

„Балканска мафия в Северна Гърция" – така председателят на Общогръцката федерация на хотелиерите (ПОКС) Янис Хадзис определи практиките на незаконно отдаване на туристически имоти под наем в Халкидики, Кавала и Александруполис, съобщават гръцки медии.

По думите му хиляди ваканционни жилища, собственост на граждани от балканските държави, се отдават на туристи извън законовата и данъчната рамка, без приходите от тази дейност да се декларират пред гръцките власти.

„Срамота е балкански граждани да купуват ваканционни имоти, да ги отдават незаконно под наем и да не оставят нито цент в гръцката икономика", заяви Хадзис на среща с журналисти.

Той посочи, че от 2018 г. насам хотелските легла в Гърция са се увеличили едва с 3% и вече достигат между 800 000 и 850 000. За сравнение, леглата в имотите за краткосрочно настаняване са около един милион, като броят им продължава да расте.

Председателят на федерацията разкритикува липсата на ефективна регулация и предупреди, че новата устройствена рамка за туризма може да насърчи изграждането на малки туристически обекти за сметка на качеството на туристическия продукт.

Хотелиерите недоволстват и от нарастващата данъчна тежест. Според представените от Хадзис данни приходите на държавата от данъка върху нощувките и таксата за устойчивост са се увеличили с 298% между 2023 и 2025 г., докато приходите от туризъм са нараснали с 14,7%.

По отношение на туристическия сезон през 2027 г. той заяви, че засега няма основания за сериозно безпокойство, но се наблюдава спад в предварителните резервации. Допълнителен риск представлява намаляващата покупателна способност на европейските домакинства.

Въпреки предизвикателствата Гърция запазва силните си позиции на международния туристически пазар. Според Хадзис страната заема трето място в света по популярност на туристическия модел „слънце и море" след Испания и Турция.

Airbnb. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание