Гръцките хотелиери скочиха срещу незаконните Airbnb имоти

„Балканска мафия в Северна Гърция" – така председателят на Общогръцката федерация на хотелиерите (ПОКС) Янис Хадзис определи практиките на незаконно отдаване на туристически имоти под наем в Халкидики, Кавала и Александруполис, съобщават гръцки медии.

По думите му хиляди ваканционни жилища, собственост на граждани от балканските държави, се отдават на туристи извън законовата и данъчната рамка, без приходите от тази дейност да се декларират пред гръцките власти.

„Срамота е балкански граждани да купуват ваканционни имоти, да ги отдават незаконно под наем и да не оставят нито цент в гръцката икономика", заяви Хадзис на среща с журналисти.

Той посочи, че от 2018 г. насам хотелските легла в Гърция са се увеличили едва с 3% и вече достигат между 800 000 и 850 000. За сравнение, леглата в имотите за краткосрочно настаняване са около един милион, като броят им продължава да расте.

Председателят на федерацията разкритикува липсата на ефективна регулация и предупреди, че новата устройствена рамка за туризма може да насърчи изграждането на малки туристически обекти за сметка на качеството на туристическия продукт.

Хотелиерите недоволстват и от нарастващата данъчна тежест. Според представените от Хадзис данни приходите на държавата от данъка върху нощувките и таксата за устойчивост са се увеличили с 298% между 2023 и 2025 г., докато приходите от туризъм са нараснали с 14,7%.

По отношение на туристическия сезон през 2027 г. той заяви, че засега няма основания за сериозно безпокойство, но се наблюдава спад в предварителните резервации. Допълнителен риск представлява намаляващата покупателна способност на европейските домакинства.

Въпреки предизвикателствата Гърция запазва силните си позиции на международния туристически пазар. Според Хадзис страната заема трето място в света по популярност на туристическия модел „слънце и море" след Испания и Турция.