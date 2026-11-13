Жилищна криза в Гърция: Четирима от десет не могат да си позволят наема

Високите наеми в Гърция принуждават все повече млади хора да търсят съквартиранти или да се отказват от самостоятелно жилище. Според ново проучване 42% от анкетираните не могат да си позволят да наемат апартамент сами, а за 73% основният проблем са високите цени.

Данните са от проучване на платформата MyRoomie, проведено между 5 и 12 август 2026 г. сред 2601 души на възраст от 18 до 48 години. Резултатите са публикувани през ноември от гръцкото издание „Икономикос Тахидромос".

Само 38% от участниците заявяват, че могат самостоятелно да покриват разходите за наем, докато други 20% не са сигурни дали финансовите им възможности го позволяват.

Особено тежка е ситуацията при младите хора между 18 и 26 години, сред които 83% определят високите наеми като основна пречка при намирането на жилище.

Все повече хора разглеждат съвместното наемане като възможност за намаляване на разходите. Близо 60% от анкетираните са готови да обмислят съжителство с непознат, но притесненията за сигурността и доверието остават сериозна пречка. Сред тези, които отхвърлят подобен вариант, 88% посочват именно такива опасения.

Жилищният проблем се задълбочава и от допълнителните разходи за депозити, сметки, транспорт и ежедневна издръжка. В някои райони на Атика офертните наеми достигат 22 евро на квадратен метър, което прави самостоятелното наемане още по-трудно за младите и работещите.

Резултатите очертават сериозни затруднения на жилищния пазар в Гърция, но се отнасят до участниците в конкретното проучване, а не до цялото население на страната.