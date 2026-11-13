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Кипър обмисля създаването на специализирана спортна полиция срещу футболното хулиганство

Бойка Атанасова, Атина

Бойка Атанасова, Атина

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Кипър обмисля създаването на специализирана спортна полиция срещу футболното хулиганство
Кипър обмисля създаването на специализирана спортна полиция срещу футболното хулиганство

Заради зачестилите сблъсъци между футболни фенове и проблемите със сигурността на спортните събития в Кипър се обсъжда необходимостта от създаване на специализирана спортна полиция. Като възможни модели се посочват практиките във Великобритания, Гърция и Нидерландия.

Идеята предвижда изграждането на постоянно действаща структура с обучени служители, които да се занимават с превенция, събиране на оперативна информация, оценка на риска и разследване на организираното футболно хулиганство.

Във Великобритания функционира специализирано звено за полицейски контрол на футболните срещи, а отделни служители поддържат пряка връзка с клубовете и организираните привърженици. При установени нарушения съдът може да забрани на определени лица да посещават футболни мачове.

В Гърция от 2024 г. действа специализирана полицейска структура за борба с организираното спортно насилие. Нейните служители разследват тежки инциденти, събират информация за рискови групи и участват в охраната на спортни делегации.

През декември 2025 г. гръцката полиция съобщи, че над 1900 служители са преминали специализирано обучение за сигурността на спортни събития и противодействие на насилието.

В Нидерландия полицията, местните власти, прокуратурата и футболните клубове работят съвместно за предварителна оценка на риска преди всеки професионален мач. При необходимост се налагат индивидуални забрани за посещение на стадиони и други ограничителни мерки.

Обсъжданият подход за Кипър поставя акцент не толкова върху увеличаването на полицейското присъствие по трибуните, колкото върху ранното установяване на рисковете и целенасоченото противодействие на организираните групи, замесени в насилие.

Кипър обмисля създаването на специализирана спортна полиция срещу футболното хулиганство

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